Dodaju i da insistiraju na potpunoj transparentnosti i odgovornosti u obavljanju javnih funkcija.

Izvor: Promo/ASK

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) saopštila je da je pokrenula, po službenoj dužnosti, postupak kako bi utvrdila da li su javni funkcioneri kojima je Komisija za rješavanje stambenih potreba Vlade Crne Gore dodijelila stanove ili stambene kredite po povoljnim uslovima postupili u skladu sa Zakonom o sprečavanju korupcije.

Kako se navodi u saopštenju, agencija će provjeriti da li su javni funkcioneri u izvještajima o prihodima i imovini tačno i blagovremeno prijavili sve promjene koje se odnose na stečene stanove ili stambene kredite.

"Zakon obavezuje funkcionere da prijave svako uvećanje imovine u određenom iznosu, i to u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, što će biti predmet detaljne administrativne provjere. Agencija će kroz ovaj postupak ispitati i finansijsku realizaciju zaključenih ugovora. Konkretno, provjeravaće se da li su dodijeljeni stambeni krediti uredno i redovno otplaćivani, u skladu sa definisanim ugovornim obavezama i rokovima, kako bi se utvrdilo da li je u fazi izvršenja ugovora došlo do povlašćenog tretmana ili nanošenja štete budžetu", ističe se u saopštenju ASK-a, javljaju Vijesti.

Dodaju i da insistiraju na potpunoj transparentnosti i odgovornosti u obavljanju javnih funkcija.

"Svi prikupljeni podaci biće upoređeni sa zvaničnim evidencijama. O utvrđenim nepravilnostima, pokrenutim postupcima ili prosljeđivanju predmeta drugim nadležnim organima, javnost će biti detaljno obaviještena po završetku postupaka", saopšteno je.