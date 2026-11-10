Bivša supruga Igora Kojića, Maša, prokomentarisala je vijesti o njegovom ponovnom vjenčanju.

Izvor: Instagram printscreen / sofijakosofija

Vijesti da se Igor Kojić ponovo oženio u tajnosti odeknule su juče u domaćim medijima, a tim povodom oglasila se i njegova bivša supruga Sofija Dacić.

Izvor: Printscreen Instagram/snezanafi

Ona se nakon razvoda posvetila muzici, dok joj ljubav nije u fokusu, i kako kaže, prija joj period bez emotivnog partnera. Kada je riječ o bivšem suprugu, Sofija kaže da sa njim nije ostala u kontaktu.

"Nema ničega, uživam u svojoj slobodi i blistam. Ima mnogo udvarača, ali ne onih pravih. Nismo ostali u kontaktu. Zaista, prosto sa nekim ko je posle nedelju dana pronašao novu… O bivšima i pokojnicima sve najbolje", poručila je.

Vijesti o njegovom novom braku kratko je prokomentarisala:

"Vidjela sam da se danas oženio. Nek mu je sa srećom, sve najbolje!", rekla je Sofija za "Hype".

Podsjetimo, brak Sofije i Igora trajao je samo osam mjeseci, a nedavno se prisjetila kako je izgledao njihov prvi susret.

"Od mog i Igorevog razvoda je prošlo dva, tri mjeseca. Nas dvoje smo se slučajno upoznali u gradu, nisam ni znala ko je Igor jer je nosio neku kapu i ja ga nisam prepoznala. Taj dan sam bila kod frizera i izgleda da se isplatilo, rekao mi je da mi je lijepa frizura. Tako je sve počelo...".

Vidi opis "Posle nedelju dana je našao drugu": Bivša žena Igora Kojića udarila na "pokojnika" nakon tajnog vjenčanja Igor Kojić potpis matičar venčanje Igor Kojić Sofija Kojić poljubac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / sofijakosofija Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram printscreen / igorkojic Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram printscreen / igorkojic Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram printscreen / igorkojic Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram printscreen / sofijakaosofija Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram printscreen / sofijakosofija Br. slika: 6 6 / 6 AD

Rekla je da se sve desilo brzo, ali da se ne kaje zbog odluke da se uda za njega.

"Prije stupanja u brak smo kratko bili zajedno, roditelji su bili šokirali, ali upoznali su Igora tako da se nisu protivili. Ja čim sam upoznala Igora sam došla kući i rekla: 'Da znate, ovo je dečko za kojeg ću da se udam'. Prvog dana sam to rekla jer sam imala osjećaj koji nisam imala ni sa kim drugim i zbog toga mi nije žao iako se završilo ovako kako se završilo. Mislim da se uvijek treba voditi svojim osjećajem i slušati srce jer nikada ne znate šta to može da vam donese, iako to nije prošlo, možda će nešto drugo proći. Možda iz lošeg izrodi nešto lijepo", nastavila je.

Ona je tada istakla da to što je Kojić 15 godina stariji nije predstavljalo prepreku.

"Razlika u godinama nije problem, nas dvoje smo isti. Dan je samo razlika u našim rođendanima. Karakterno smo jako slični. Ne bih htjela da iznosim detalje. Svi smo drugačiji i nastavljamo sa svojim životom kako mi želimo. Ja sam tip osobe koji kada nekoga zavoli, treba mi dugačak period da bih to odbolovala kako god da se završilo. Period nakon toga mi govori i o tome kolika je nečija ljubav, ali ponovo kažem, svi smo drugačiji", pričala je tada Sofija, no njihov odnos ipak sve potrajao.