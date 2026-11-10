Šef Kluba poslanika GP URA u Skupštini Crne Gore Zoran Mikić rekao je da je danas u proceduru predat Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čija je suština ukidanje PDV-a na osnovne životne namirnice i lijekove i njegovo smanjenje za gorivo.

Izvor: URA

Šef Kluba poslanika GP URA u Skupštini Crne Gore Zoran Mikić rekao je da je danas u proceduru predat Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, čija je suština ukidanje PDV-a na osnovne životne namirnice i lijekove i njegovo smanjenje za gorivo, pišu Vijesti.

On je to kazao na danas održanoj pres konferenciji u Skupštini.

"Suština je da se smanji PDV na ove tri stavke koje najviše utiču na kućne budžete građana i njihov životni standard. Svi smo svjedoci da se građani svakodnevno suočavaju sa sve većom inflacijom, sve većim rastom cijena i sve težim životnim standardom. Ni hrana ni lijekovi nijesu luksuz, već osnovna potreba svake porodice u Crnoj Gori", rekao je Mikić.

Cijene goriva, s druge strane, kako je istakao, utiču na rast cijena osnovnih životnih namirnica, ali i svih drugih proizvoda i usluga.

Država, rekao je Mikić, treba da preuzme na sebe dio tereta građana, umjesto da kroz PDV zarađuje na njima, odnosno na stvarima neophodnim za život, hrani i lijekovima.

"Država mora da se odrekne jednog dijela prihoda i mi smo predložili ukidanje PDV-a na osnovne životne namirnice, odnosno smanjenje sa sadašnjih 7 odsto na 0. To bi važilo za hljeb, brašno, ulje, mlijeko i mliječne proizvode, hranu za odojčad, mast, meso, jaja, šećer i sok. Dakle, na sve osnovne životne namirnice", naveo je Mikić.

Drugi predlog URE za izmjenu zakona je ukidanje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva, na koje sada takođe iznosi 7 odsto.

Treći predlog, dodaju iz te partije, odnosi se na smanjenje PDV-a na gorivo, gas i ulja koja se koriste kao motorno gorivo, sa 21 odsto na 7 odsto. To znači da bi, ukoliko bi država primijenila sniženu stopu PDV-a na gorivo, cijena dizela, koja danas iznosi 1,95 eura, bila 1,72 eura, dok bi cijena benzina, koja danas iznosi 1,69 eura, bila 1,49 eura.

"To znači da bi građani uštedjeli oko 23 centa na litar dizela i oko 20 centi na litar benzina. Ovo su mjere koje treba da traju naredna tri, šest ili devet mjeseci, u zavisnosti od toga koliko budu trajali poremećaji na svjetskom tržištu. Ovo su mjere koje država može odmah da preduzme kako bi zaustavila rast cijena", rekao je Mikić, prenose Vijesti.

Kako piše u saopštenju, usvajanjem ovog zakona, odnosno osam dana nakon njegovog stupanja na snagu, mogle bi se smanjiti cijene lijekova i osnovnih životnih namirnica za 7 odsto, a cijene benzina i dizela između 10 i 15 odsto, u zavisnosti od akcize koja bi u tom trenutku važila.

Ovo su, prema riječima Mikića, hitne mjere koje država treba odmah da usvoji. Ne treba čekati januar naredne godine, kao što je najavila Vlada, kako bi se preduzele konkretne mjere za uticaj na rast cijena.

"Mikić je poručio da nije dovoljno samo razmišljati o povećanju zarada u Crnoj Gori, pogotovo na način na koji to predlaže Vlada, već se moraju hitno donijeti sanacione mjere za zaustavljanje rasta inflacije, posebno u dijelu osnovnih životnih namirnica, lijekova i goriva. URA za ovaj predlog očekuje podršku svih poslanika", piše u saopštenju.