U Zaporožju su izvedeni napadi bespilotnim letjelicama, pri čemu su pogođene stambene zgrade, a povrijeđeno je i više osoba.

Izvor: HOGP/Russian Presidential Press Service/Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Ruske snage napale su danas Zaporožje udarnim bespilotnim letjelicama, pri čemu su pogođene privatne stambene kuće, izbio je požar, a više osoba je povrijeđeno, prenosi Ukrinform.

Prema riječima načelnika Aleksandrovskog rejona Zaporožja Oleksandra Pšeničnog, u tom dijelu grada izvedena su dva napada dronovima "šahed" na stambeno naselje.

"Dva podmukla udara "šahedima" na stambenu zgradu u Aleksandrovskom okrugu. Nažalost, ima povrijeđenih. Prema preliminarnim informacijama, riječ je o pet osoba", izjavio je Pšenični, prenosi agencija Tačno.

Na mjestu napada angažovane su nadležne službe, a prema prvim informacijama, gore dvije stambene zgrade. Iz regionalne vojne administracije saopšteno je da je u napadu povrijeđena 57-godišnja žena.

Ukrinform navodi da je ruska vojska tokom prethodna 24 sata izvela 883 napada na 48 naseljenih mjesta u Zaporoškoj oblasti, pri čemu su povrijeđene tri osobe.