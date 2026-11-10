Hrvatska je na nogama zbog smrti hrvatskog sportiste i trenera Kristijana Josipa Periša.

Izvor: hrvatskisavezzaobaranjeruke/Instagram

Hrvatsku je potresla smrt nekadašnjeg atletičara Kristijana Josipa Periša, koji je preminuo u Psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" u Zagrebu 21. oktobra. Samo nekoliko sati pošto je primljen u tu ustanovu došlo je do smrtnog ishoda, a mediji iz komšiluka su došli u posjed užasnih snimaka na kojima se vidi kako medicinsko osoblje zlostavlja nesrećnog sportistu.

Nekadašnji atletičar je bio vezan za krevet, osoblje ga je mučilo gušeći ga jastukom, udarali su ga i klečali na njemu. Ubrzo su četvorica medicinskih tehničara uhapšena i određen im je istražni zatvor pod sumnjom za teško ubistvo.

Periševa porodica je bila zabrinuta zbog njegovog psihičkog stanja, pozvali su psihijatriju, ali nisu ni slutili da će u toj ustanovi doći u još veću opasnost i na kraju izgubiti život.

Ko je Kristijan Josip Periš?

Periš je godinama uspješno nastupao za Atletski klub Agram u disciplinama bacanje kugle i diska. Tokom karijere je bio juniorski prvak Hrvatske, za seniorsku reprezentaciju je osvojio tri bronzane medalje, a profesionalnu karijeru je završio 2021. godine.

Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, radio je kao kondicioni trener, maser i trener u paraobaranju ruke. Bio je izuzetno posvećen radu sa osobama sa invaliditetom i izuzetno cijenjen u svom poslu.

Posebno se istakao radom u Hrvatskom savezu za obaranje ruke, gdje je radio kao kondicioni trener i maser. Bio je ključni dio stručnog štaba koji je pripremao hrvatske para-sportiste za velika međunarodna takmičenja, uključujući Evropsko prvenstvo u Slovačkoj i Svjetsko prvenstvo u Moldaviji.

Savez se oprostio od njega

Koliko je bio cijenjen govori i objava hrvatskog Saveza za obaranje ruke, gdje su bili zatečeni zbog smrti trenera.

"Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu, ne samo među nama, već i u hrvatskom sportu. Bio je veliki autoritet, predan trener i čovjek koji je svojim radom i nesebičnim zalaganjem ostavio dubok trag u hrvatskom obaranju i para obaranju ruke. Hvala mu za sve što je učinio za naše sportiste, za sport, parasport i za ljude kojima je bio trener i oslonac. Počivao u miru. Zauvijek će ostati dio naše sportske porodice", naveli su.