Voditelj RTS tražio novac od Karleuše: Objavila privatnu prepisku, on zbog pritiska javnosti povukao ovaj potez

Vukašin, čini se, ne može da podnese pritisak javnosti zbog svega što se dešava.

Izvor: Instagram/vuuukasin

Rat između Jelene Karleuše i njenog nekadašnjeg saradnika Vukašina Katića, novog voditelja na RTS-u, dostiže vrhunac nakon što su danima razmenjivali javne prozivke i iznosili prljav veš iz prošlosti.

Pevačica je objavila dokaze iz njihove privatne prepiske, nakon čega je Katić povukao drastičan potez i ugasio svoje naloge na društvenim mrežama.

Prvo je Jelena na društvenoj mreži Iks podelila skrinšot mejla koji joj je Katić svojevremeno poslao, a u kom od nje zahteva novčanu nadoknadu za kvar na opremi.

"Malo da se smejete"

Uz priložene fotografije komunikacije sa servisom i cene popravke, Karleuša je sarkastično poručila: "malo da se smejete". U samom mejlu, Katić se pevačici obratio zahtevom da mu pokrije troškove popravke jer tvrdi da je aparat stradao dok je radio za nju:

"S obzirom na to da je oštećenje moje kamere uzrokovano kreiranjem sadržaja na tvojim nastupima, najlepše bih te zamolio da mi ovaj iznos nadoknadiš kako bih kvar mogao i da otklonim. Hvala“, stoji u poruci koju je javno obelodanila.

Od optužbi za terasu i urgencije do gašenja profila

Sukob je eskalirao kada se Vukašin pohvalio angažmanom na Javnom servisu, na šta je Jelena žestoko reagovala tvrdeći da ga je praktično izdržavala još dok je bio maloletan, spasavala otkaza na Pinku i urgirala da dođe na RTS. Katić je na to odgovorio da je posao dobio regularno putem audicije, poručivši da o Jeleni neće govoriti ružno i da „njena dela govore o njoj“.

Ipak, nakon što je pevačica nastavila da iznosi detalje saradnje i objavila mejl sa zahtevom za novac, pritisak i pažnja javnosti postali su preveliki, pa je mladi voditelj doneo odluku da obriše svoje profile na društvenim mrežama i povuče se iz internet rasprave.