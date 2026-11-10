Gledali ste ga u Zadruzi, a niste znali da je otac ćerke pevačice Jami: Frizer je ostavio nakon porođaja

Jami je verovala da je to ljubav za ceo život, a onda je usledio krah.

Izvor: Instagram/leamilenkovicbgd/screenshot

Folk pevačica Jasna Milenković Jami decenijama unazad važi za nekoga ko privatni život strogo čuva iza zatvorenih vrata. Ipak, nikada nije krila ponos kada govori o svojoj naslednici Lei, uspešnoj devojci koja privlači veliku pažnju javnosti. Međutim, iako je pevačica godinama u vrhu estradne scene, mnogi i dalje ne znaju ko je zapravo otac njene mezimice.

Reč je o poznatom beogradskom frizeru Predragu Peđi Rankoviću, koga je domaća publika imala priliku da upozna i u sasvim drugom kontekstu – kao strica rijaliti učesnika Anđela Rankovića.

Ušao u "Zadrugu" pred milionski auditorijum

Šira javnost imala je priliku da vidi Peđu pred kamerama tokom prve sezone rijalitija "Zadruga". On se tada na imanju u Šimanovcima pojavio u svojstvu člana porodice kako bi pružio podršku svom bratancu Anđelu.

Tom prilikom upoznao je i tadašnju bratancevu devojku, pevačicu Teodoru Džehverović, a milioni gledalaca pratili su njihov susret ne sluteći da je u pitanju čovek sa kojim folk zvezda Jami ima ćerku.

Planirali brak, a usledio nagli raskid

Ljubavna priča Jami i Peđe nekada je delovala idilično. Pevačica je bila ubeđena da je reč o emociji za ceo život i javno nije skrivala želju da stane na „ludi kamen“ sa beogradskim frizerom.

Ipak, umesto venčanja i bajkovitog nastavka, usledio je krah – emotivnu vezu prekinuli su naglo, ubrzo nakon što je na svet donela ćerku Leu, te je pevačica nastavila dalje kao samohrana majka.

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