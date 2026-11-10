Mojkovačka policija uhapsila je B.Č. (29) zbog sumnje da je metalnim boksom i drvenom palicom napao A.F. (23) i maloljetnika starog 15 godina, te im obojici nanio lake tjelesne povrede, saopšteno je iz Uprave policije.

Izvor: MONDO

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, a po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, lišili slobode B.Č. (29) zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje na štetu dva sugrađanina. Naime, sumnja se da je B.Č. 8. novembra 2026. godine, oko 20.30 časova, na Željezničkoj stanici u Mojkovcu, u jednom ugostiteljskom objektu, fizički napao A.F. (23), zadavši mu više udaraca u predjelu glave i tijela drvenim predmetom – palicom, kao i zatvorenom šakom, na kojoj je imao metalni boks", navodi se u saopštenju UP.

Kako dodaju, tom prilikom osumnjičeni je, kako se sumnja, fizički napao i petnaestogodišnjeg maloljetnika, kojem je zadao dva udarca u predjelu glave zatvorenom šakom, na kojoj je takođe imao metalni boks. Oba oštećena lica zadobila su lake tjelesne povrede.

Osim toga, osumnjičeni je prema oštećenima upotrijebio i sprej sa nadražujućim dejstvom.

"Nakon pronalaska i dovođenja u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Mojkovac, od B.Č. su prikupljena obavještenja o okolnostima predmetnog događaja, o čemu je upoznat nadležni državni tužilac. Postupajući po nalogu državnog tužioca, B.Č. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio navedeno krivično djelo. On je uz krivičnu prijavu, u zakonskom roku, priveden nadležnom državnom tužiocu na dalje postupanje", zaključuju iz UP.