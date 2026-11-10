Na području Kotorskog zaliva postavljena je nova turistička saobraćajna signalizacija, s ciljem unapređenja turističke infrastrukture i bolje informisanosti učesnika u saobraćaju i posjetilaca.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Radovima su obuhvaćene dionice Kostanjica – Risan, Perast – Ljuta, Dobrota, kao i Muo – Prčanj – Stoliv.

Nosilac projekta bila je Turistička organizacija, dok je realizaciju radova sproveo Sekretarijat za investicije Opštine Kotor, piše Boka News.

Radove u vrijednosti od 109.443,29 eura sa PDV-om izvelo je privredno društvo “Signal” iz Sombora, dok je nadzor nad radovima vršilo privredno preduzeće “S&I Project” doo Podgorica.

Postavljanjem nove signalizacije unapređuje se turistička ponuda i olakšava orijentacija posjetilaca na navedenim putnim pravcima.