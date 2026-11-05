Otkako je završio svoju karijeru i razveo se od srpske ljepotice Ane Ivanović, bivši fudbaler Bastijan Švajnštajger više ne bira šta će da reklamira.

Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen/ Instagram / bastianschweinsteiger/printscreen

Nakon penzionisanja iz sporta, bivši njemački fudbaler Bastijan Švajnštajger je postao lice mnogih TV reklama, pa je tako sada u reklami za mobilnig operatera i to virtuelnog.

Iako na računu ima pozamašnu sumu novca, po svemu sudeći Bastijan ne bira gdje će njegovo lice da se nađe, pa je tako sada na meti šala zbog video reklame za mobilnig operatera.

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Bastijan Švajnštajger u reklami Izvor: Youtube / spusu

Ana ne radi mnogo reklama

Ana Ivanović i dalje je amabasadorka pojedinih brendova, a za razliku od supruga, ona i posle penzije bira gde će da se pojavi i šta će da reklamira. Lijepa Srpkinja na mrežama rijetko kači i objavljuje reklame, zbog kojih je znatno bogatija u poslednje vrijeme.

- Imam par poslovnih projekata. Kozmetička linija je nešto što mi je blisko srcu. To je nešto što sam ja sama kreirala, uz pomoć profesionalaca u tom polju. To je organska kozmetika. Oduvijek sam voljela da vodim računa o sebi na prirodan način, ali to je često bilo teško naći, da bude prirodno, da bude organsko. Htela sam da kreiram nešto što znam sto posto odakle dolazi i kakvog je kvaliteta. Imam odličan tim, želim da se to razvije. Bastijan koristi moju liniju! - ispričala je ranije Ana.

Vidi opis Bastijan više ne bira šta reklamira za novac: A evo čime se u penziji bavi Ana Ivanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ig printscreen / anaivanovic Br. slika: 5 5 / 5

Pored kozmetike, Ana je uključena i u IT kompaniju sa sjedištem u Beogradu, u kojoj joj pomaže brat. Kako je tada navela, on je stručniji za tu oblast, dok ona učestvuje u poslovnom dijelu projekta.

Evo od čega sada zarađuje

Bivša prva teniserka svijeta, pored prihoda koje je ostvarila tokom uspješne sportske karijere, danas ima i nekoliko poslovnih projekata. Jedan od njih je njena kozmetička linija organske kozmetike, koju je pokrenula jer je željela da napravi proizvode čiji su sastav i porijeklo potpuno jasni.

Živi u nestvarnoj vili u Španiji

Nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera, Ana je život nastavila u Španiji, gdje sa djecom živi u vili na Palma de Majorki koju je kupila još 2008. godine, dok je bila na vrhuncu teniske karijere.

Kako se navodi, za nekretninu je tada izdvojila oko 4,5 miliona eura, a kasnije je u renoviranje uložila još oko tri miliona. Upravo Majorka je vremenom postala njen dom i mjesto na kojem je odlučila da gradi porodični život.

(Telegraf / MONDO)



