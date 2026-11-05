Bojana Lazić otkrila je da nije trudna i podijelila svoje utiske pred snimanje 'Pinkovih zvezda'.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić/MONDO/Stefan Stojanović

U Pinkovom studiju održava snimanje nove emisije "Pinkovih zvezda", a pažnju svih prisutnih odmah je privukla voditeljka ovog muzičkog takmičenja - Bojana Lazić.

Bojana se kao i uvijek pojavila tip-top skockana i stilizovana od glave do pete, pa je sa okupljenim medijima podijelila svoje impresije pred snimanje.

Vidi opis "Bila bih im kuma na vjenčanju": Bojana Lazić o bivšem mužu i njegovoj djevojci, a evo da li je trudna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

Ona je odmah po dolasku otkrila da nije u blagoslovenom stanju.

"Nisam trudna, dečka nema, nema ko da čestita... Neću se više šaliti na taj račun", rekla je Bojana, a potom otkrila kako je njen sin reagovao na temu trudnoće:

"On zna da se ja šalim, takođe zna da sam ozbiljna kad kažem neće on ubrzo, bilo mu je smiješno i duhovito. Kad je bio manji govorio je da bi volio da ima dvije sestre, sad kako je veći, svjestan je da je to velika razlika. Ali ja mu često kažem šta bi ti falilo, ti bi mi čuvao dijete, ne bi morala da imam bebisiterku. Sad bih mogla da rodim blizance, svi čuvaju, i sin, i bivši muž", dodala je ona.

Ona se potom osvrnula i na svoj odnos sa bivšim suprugom, Žarkom Lazićem.

Pogledajte kako izgleda Žarko:

"Odnos je super, fenomenalan, normalan jedan odnos. Želim i njemu jedno dijete, pa da se svi odružimo. Nije fraza kad kažu kad preboliš mogla bi i kuma da budeš na svadbi, ja toliko volim njegovu partnerku, to često govorim, mogla bih i kuma da im budem, samo da ona bude ta, da ne bude neka druga. Stvarno bih mogla, a mogli bi i oni, toliko smo u lijepom odnosu", rekla je Bojana.

Voditeljka je potom otkrila koga bi ona uzela za kumu kada bi se sada vjenčala.

"Zorica Brunclik... A Ognjen je upoznao mene i mog bivšeg supruga, kumovao je našem susretu, pa možda mi Zorica donese više sreće", rekla je ona.

Izvor: Pink.rs / MONDO