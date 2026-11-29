Osmogodišnja vladavina premijera Pedra Sančeza mogla bi večeras da bude okončana, jer ankete predviđaju pobjedu desnice.

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U Španiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori koji bi mogli da dovedu krajnju desnicu u nacionalnu vladu prvi put od smrti Fransiska Franka 1975. godine i povratka demokratije, čime bi bila okončana osmogodišnja vladavina socijalističkog premijera Pedra Sančeza.

Odaziv birača na biralištima je visok – do 14 časova glasalo je 45,7 odsto građana, što je osjetno više u odnosu na 40,5 odsto u isto vrijeme na izborima 2023. godine, piše Rojters.

Sam Sančez ocijenio je da bi izlaznost od 75 odsto ili više išla u prilog ljevici, dok se birališta zatvaraju u 20 časova, a prvi zvanični rezultati očekuju se sat vremena kasnije.

Ko je u prednosti i kakve su koalicione kombinacije?

Gotovo sve ankete ukazuju na pobjedu konzervativne Narodne partije (PP) Alberta Nunjeza Feihoa, koja uživa podršku od oko 31 odsto, ali će joj za apsolutnu većinu od 176 poslanika u parlamentu od 350 mjesta vjerovatno biti neophodna podrška krajnje desničarske stranke Voks, Santijaga Abaskala, koja stoji na oko 18 odsto.

Koalicija ove dvije partije, koje već zajedno vladaju u četiri regiona, smatra se najvjerovatnijim ishodom, bilo kroz direktan ulazak Voksa u vladu, bilo kroz njegovu spoljašnju podršku manjinskoj vladi PP-a.

Sa druge strane, Sančezova Socijalistička partija (PSOE) ima podršku od skoro 30 odsto, ali joj posao otežava to što manje partije lijevo od nje nijesu uspjele da se dogovore oko zajedničke liste, čime rizikuju da ostanu bez mandata.

Stambena kriza i skandali obilježili kampanju

Sančez, koji od 2018. godine vodi krhke manjinske koalicije, raspisao je vanredne izbore nakon što je parlament u oktobru odbacio njegove uredbe za rješavanje stambene krize, predložene poslije talasa protesta zbog deložacije i smrti 87-godišnje žene u Madridu kojoj je kirija utrostručena.

Upravo je skupo i nedostupno stanovanje bilo glavna tema kampanje, dok Sančez zagovara ograničenje kirija i zabranu kratkoročnog izdavanja, a desnica nudi deregulaciju tržišta i niže poreze.

Iako Španija pod Sančezom bilježi jedan od najbržih privrednih rasta u Evropskoj uniji i najnižu nezaposlenost u posljednje dvije decenije, građani to slabo osjećaju zbog poskupljenja stanovanja, energenata i osnovnih namirnica.

Pored toga, premijerov imidž narušen je korupcionaškim skandalima u njegovom najbližem okruženju, kritikama zbog amnestije katalonskih separatista, dvije smrtonosne željezničke nesreće i migrantske krize u sjevernoafričkoj enklavi Seuta.

Zaokret u spoljnoj politici i posljedice po EU

Ovi izbori imaju ogroman značaj i za cijelu Evropsku uniju, jer bi Sančezov poraz ostavio samo tri članice Unije – Dansku, Litvaniju i Maltu – sa liderima lijevog centra, što bi dalo snažan vjetar u leđa desnici pred naredne izborne cikluse širom Evrope.

Promjena vlasti u Madridu donijela bi i oštar spoljnopolitički zaokret. Sančez je bio jedan od najglasnijih zagovornika ekonomske koristi od imigracije u Evropi i oštar kritičar američkog predsjednika Donalda Trampa, odbijajući pritiske za veća vojna izdvajanja i zabranivši korišćenje španskog vazdušnog prostora u ratu protiv Irana.

Nasuprot tome, Narodna partija najavljuje zabranu masovnih amnestija i uvođenje bodovnog sistema za legalne imigrante, dok Voks traži deportaciju osuđenih stranaca, davanje prednosti Špancima na listama za stanovanje i ukidanje brojnih progresivnih socijalnih politika.

Šta sledi nakon zatvaranja birališta?

Nakon današnjeg glasanja, novi saziv parlamenta okupiće se 23. decembra, kada će kralj Felipe predložiti mandatara za sastav nove vlade.

Kandidatu je potrebna apsolutna većina od 176 glasova u prvom krugu ili prosta većina u drugom, a ukoliko se nova vlada ne formira u roku od dva mjeseca od prvog glasanja, automatski će biti raspisani novi izbori.