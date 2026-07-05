Barbara Bobak se suočila sa Bojanom Lazić nakon prozivki: Voditeljka se šokirala kada ju je ugledala, pa opsovala

Nakon oštrih riječi, Barbara Bobak i Bojana Lazić su se konačno srele.

Izvor: Printscreen Pink

Mlada muzička zvijezda Barbara Bobak i voditeljka Bojana Lazić prvi put su se našle zajedno pred kamerama nakon javnih kritika koje je voditeljka ranije uputila na račun pjevačice.

Podsjetimo, Bojana je prije nekoliko mjeseci izazvala veliku pažnju kada je gostovanje Barbare Bobak opisala kao "neprijatno iskustvo", navodeći da je kasnila, nije ispoštovala dogovor da pjeva i da je njena energija u studiju bila "katastrofa".

Njihov novi susret protekao je u znatno opuštenijoj atmosferi. Barbara je kroz šalu prokomentarisala ranije optužbe za kašnjenje, a Bojana je prihvatila šalu riječima: "Da me više ne prozivaš."

Nakon srdačnog zagrljaja, voditeljka nije krila iznenađenje zbog izgleda pjevačice.

"Au, šta si uradila, kako si smršala?", upitala je Bojana.

Osvrnuvši se na raniji sukob, voditeljka je poručila da je cijela priča bila prenaduvana.

"Napravio se haos zbog gluposti. Čim si ovdje, znači da me nijesi pogrešno shvatila", rekla je Bojana, dok je Barbara odgovorila da joj je drago što su se ponovo srele i da je došla u dobrom raspoloženju.

Tokom emisije Barbara je govorila i o svom profesionalnom razvoju, ističući da je u početku karijere prerano doživjela veliku popularnost.

"Mislim da je dužnost svakog umjetnika da radi na sebi. Na početku se stvorio veliki hajp, a nijesam bila spremna. Danas ozbiljno radim na sebi i sav novac koji zaradim ulažem u svoju karijeru", kazala je pjevačica.