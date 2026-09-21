"Možda je vreme da pređem na žene": Fatalna voditeljka šokirala pred snimanje emisije, blokirala njih 5.000 (Video)

Voditeljka Bojana Lazić među prvima došla na snimanje nove emisije Pinkovih zvezda

Izvor: MONDO

Druga sezona Pinkovih zvezda donela je gledaocima nove kandidate, ali i stare članove žirija i dobro poznat voditeljki tandem - Ognjen Amidžić i Bojana Lazić.

Pred današnje snimanje nove epizode, MONDO je snimio voditeljku pre nego što zasija na bini u svečanoj toaleti, u farmericama i ružičastoj, pripijenoj majici. Bojanu smo potom imali prilike da čujemo da, kada je njen ljubavni život u pitanju, smatra "da je bolje da pređe na žene", ali i šta misli o kritičarima.

"Da pređem na žene? Ja i dalje mnogo volim mušarce, ali nemam vremena", rekla je voditeljka, a potom otkrila da je, kada su kritičari u pitanju, blokirala čak 5.000 ljudi.

"Svi mi imamo neke probleme, ali kada namerno želiš da unesrećiš nekoga...".