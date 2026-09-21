logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možda je vreme da pređem na žene": Fatalna voditeljka šokirala pred snimanje emisije, blokirala njih 5.000 (Video)

"Možda je vreme da pređem na žene": Fatalna voditeljka šokirala pred snimanje emisije, blokirala njih 5.000 (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Marina Cvetković
0

Voditeljka Bojana Lazić među prvima došla na snimanje nove emisije Pinkovih zvezda

Fatalna voditeljka šokirala pred snimanje emisije, blokirala njih 5.000 Izvor: MONDO

Druga sezona Pinkovih zvezda donela je gledaocima nove kandidate, ali i stare članove žirija i dobro poznat voditeljki tandem - Ognjen Amidžić i Bojana Lazić.

Pred današnje snimanje nove epizode, MONDO je snimio voditeljku pre nego što zasija na bini u svečanoj toaleti, u farmericama i ružičastoj, pripijenoj majici. Bojanu smo potom imali prilike da čujemo da, kada je njen ljubavni život u pitanju, smatra "da je bolje da pređe na žene", ali i šta misli o kritičarima.

 "Da pređem na žene? Ja i dalje mnogo volim mušarce, ali nemam vremena", rekla je voditeljka, a potom otkrila da je, kada su kritičari u pitanju, blokirala čak 5.000 ljudi.

"Svi mi imamo neke probleme, ali kada namerno želiš da unesrećiš nekoga...".

Tagovi

Bojana Lazić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ