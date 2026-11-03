"Kaže da živi u penthausu, a ono golubarnik": Rijaliti učesnici isprozivali Staniju, luks nekretnina 40 kvadrata manja

Učesnici rijalitija Elita tvrde da nekretnina Stanije Dobrjević u Rumi nije penthaus, već stan od 90 kvadrata na poslednjem spratu

Izvor: Instagram/screenshot/stanijadobrojevic

Rijaliti pobjednica i starleta, Stanija Dobrojević, prije nekoliko godina kupila je stan u Rumi, za koji tvrdi da je penthaus. Za njega je izdvojila oko 150.000 eura, pa tu provodi vrijeme kad god dođe u Srbiju.

Ipak, zadrugari su je jednom prilikom raskrinkali i otkrili da to zapravo nije penthaus, nego stan od 90 metara kvadratnih.

Marko Janjušević Janjuš i Ivan Marinković komentarisali su jednom prilikom njenu nekretninu i ismijevali je.

"Da li si ti vidio taj penthaus Stanijin?", pitao je Ivan Marinković Janjuša.

"Kaže Asmin da ima 90 kvadrata, da joj je čovjek koji je prodao tvrdio da ima 120 kvadrata, a da u stvari ima 90 i nije penthaus", rekao je Janjuš.

Pogledajte kako izgleda Stanijin stan:

"Ona misli da je to penthaus jer je na zadnjem spratu", smijao se Marinković.

"Ne zna da je dobila golubarnik", rekao je robot Toša.

"Probi mi mozak penthausom. Nisam čuo za penthaus od 90 kvadrata. Oni idu od minimum 130 kvadrata, pa naviše. Preko cijele zgrade, na vrhu je velika terasa", otkrio je Janjuš.

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(Telegraf, MONDO)