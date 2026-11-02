Sin Penelope Kruz i Havijera Bardema prvi put u filmu: Lea roditelji 15 godina čuvali daleko od očiju javnosi

Njihov petnaestogodišnji sin Leo nedavno je debitovao u filmu "La Bola Negra", pojavivši se u kratkoj sceni.

Izvor: Lu Chau/Photagonist / Shutterstock Editorial / Profimedia

Penelope Kruz (52) i Havijer Bardem (57), zlatni španski par kako ih s pravom zovu, već godinama ne izlaze iz centra pažnje, ali su jednu stvar oduvijek brižno čuvali – privatnost svoje djece.

Za razliku od mnogih slavnih roditelja koji svoje "nepo bebe" odmalena vode na crvene tepihe i predstavljaju javnosti, njih dvoje odlučili su da sina i ćerku sklone što dalje od reflektora, paparaca i znatiželjnih pogleda. Ipak, petnaestogodišnji Leo upravo je napravio prvi korak ka svijetu od kog su ga toliko dugo štitili...

O hvaljenom ostvarenju "La Bola Negra" priča se još od maja, kada je prvi put prikazano na Kanskom festivalu. Gdje god ga je proteklih mjeseci promovisala Penelope Kruz, jedna od glavnih junakinja, bila je ispraćena višeminutnim ovacijama. Međutim, u filmu se pojavljuje još neko – njen sin Leo Ensinas Kruz, kojem "Crna lopta" predstavlja vatreno krštenje.

Pogledajte trejler za film:

La bola negra trejler Izvor: Youtube / Netflix

Njegova uloga za sada je veoma mala, ali je vijest o filmskom debiju svakako privukla veliku pažnju, posebno zbog činjenice da se o sinu najpopularnijeg španskog para nije znalo gotovo ništa. Zanimljivo je da petnaestogodišnji Leo nema nijednu repliku, i da se pojavljuje u kratkoj sceni koja se odvija u kazinu u Granadi.

Evo kako on izgleda:

Leo Ensinas Kruz

Izvor: YouTube printscreen

Nemaju društvene mreže

Penelope i Havijer Bardem imaju i ćerku Lunu, trinaestogodišnjakinju. Iako rado daju intervjue i često ih viđamo u javnosti, popularni glumci uvijek su nastojali da deci obezbijede što normalnije odrastanje, bez pritisaka koje nosi život u porodici poznatoj širom svijeta. Nikada ih nisu vodili na događaje, niti ih slikali za časopise, a rijetke fotografije koje su dospijevale do medija uglavnom su nastajale iz daljine, zahvaljujući paparacima. Zbog toga je par čak pokretalo i pravne postupke.

Leo i Luna nemaju ni profile na društvenim mrežama, a zanimljivo je i da je on prvi mobilni telefon dobio tek prije nekoliko mjeseci. Penelope je često govorila o tome koliko joj je važno da djeca sama odluče da li žele život pod lupom javnosti, ističući da im se neće miješati u izbor profesije. Ali, jabuka ne pada daleko od stabla... Kako pobeći od tolikog talenta, koji je njihovim roditeljima dobio sve najveće nagrade, uključujući i Oskare?

Leo je, očigledno, odmah u sebi otkrio taj dar. "La Bola Negra" mu, inače, nije prvo iskustvo ove vrste, budući da je ljetos učestvovao u sinhronizaciji animirane "Priče o igračkama 5", pozajmivši glas jednom od likova.

Njegov prvi pravi filmski korak prokomentarisala je i tetka, Monika Kruz, takođe poznata glumica. Kako je istakla, nije iznenađena Leovim interesovanjem za ovu umjetnost, jer su njegov dar svi u porodici primijetili još dok je bio mali.

(Žena Blic / MONDO)