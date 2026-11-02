Vojaž se oglasio nakon što je postao otac: Evo šta kaže o najsrećnijim vijestima

Iako je njegovo ime često u centru medijske pažnje, Mihajlo Veruović svoj privatni život čuva od očiju javnosti.

Izvor: MONDO

Vijest da je Mihajlo Veruović poznatiji kao Vojaž, postao otac odjeknula je kao bomba.

Informacija o prinovi izazvala je brojne reakcije, jer je sve držano u strogoj tajnosti, a mnogi su se zapitali kako se popularni reper osjeća u novoj životnoj ulozi i da li će sa svojim pratiocima podijeliti neki detalj iz privatnog života.

Tim povodom domaći mediji kontaktirali su Vojaža, čestitali mu na najljepšoj životnoj ulozi, a on je kratko i ljubazno odgovorio da želi da najljepše porodične trenutke sačuva daleko od očiju javnosti.

"Ne bih se oglašavao. Privatnost želim da sačuvam od javnosti. Hvala vam na razumijevanju", poručio je kratko.

Srećan i spokojan

Iako je njegovo ime često u centru medijske pažnje, Vojaž je ovoga puta odlučio da napravi jasnu granicu između javnog života i intime.

Popularni muzičar, koji je publiku osvojio brojnim hitovima i velikim uspjehom na domaćoj sceni, očigledno želi da novo poglavlje svog života proživi daleko od medijske buke. Njegova kratka, ali nedvosmislena poruka pokazuje da mu je u ovom trenutku najvažnije da sačuva privatnost i mir svoje porodice, zbog čega nije želio da otkriva dodatne detalje o prinovi.

(Kurir/MONDO)