"Stavio je pištolj na sto i rekao 'pričaj'": Nikolina Pišek rekla da je muž tukao, snimak kruži mrežama (Video)

Nikolina Pišek otvoreno je progovorila o nasilju koje je preživjela tokom braka i otkrila potresne detalje pokušaja da napusti nasilni odnos.

Izvor: Instagram/nikolina_pisek

Voditeljka Nikolina Pišek gostovala je u podkastu "Bad Advice Club" gdje je govorila o nasilju koje je trpjela u braku.

Nikolina Pišek je u podkastu govorila o sopstvenom iskustvu fizičkog i psihičkog zlostavljanja i otkrila zastrašujući trenutak koji je obilježio njen pokušaj odlaska iz nasilne veze.

U opisu videa je naznačeno da je riječ o "tadašnjem suprugu", ali njegovo ime se ne spominje u snimku koji slijedi.

Pišekova je u razgovoru sa voditeljkom Miom Kovačić priznala da je fizičkog nasilja bilo više puta, ali je istakla da su psihičke posledice zlostavljanja možda čak i teže od fizičkih.

Jedan od najpotresnijih djelova razgovora odnosi se na trenutak kada je Nikolina pokušala da razgovara sa tadašnjim suprugom i kaže mu da odlazi. Prisjеtila se kako je on tada sjeo pored nje, izvadio pištolj, stavio ga na sto i hladno upitao o čemu želi da razgovara.

"Da li te je udario?"

"Jeste, puno puta. Ja sam shvatila da sam više puta bila u situacijama koje su za mene potencijalno opasne", rekla je Nikolina.

Voditeljka je potom ispričala priču da je Nikolina jednom prilikom htjela da razgovara sa njim oko potencijalnog odlaska iz veze, na šta je on stavio pištolj na sto između njih i pitao o čemu hoćeš da razgovaraš?

"Da", rekla je Nikolina, i nastavila:

"Da, to je bila jedna od situacija, suptilna poruka. Nije rekao da će ga upotrebiti, samo ga je stavio na sto. Ali, tada shvatiš neke stvari, čak se nisam bojala toliko za sebe koliko sam se bojala za svoju djecu i stariju i mlađu ćerku jer je bilo direktnih i otvorenih prijetnji.

Pogledajte snimak: