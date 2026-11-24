Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ponovo je inicirao održavanje sjednice Savjeta za odbranu i bezbjednost.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Kabinet predsjednika države je, kako je saopšteno, predložio tri termina za održavanje Sjednice - 1, 2. ili 3. decembar.

Podsjećaju da je Milatović 28. avgusta inicirao održavanje hitne sjednice Savjeta povodom javno iznesenih informacija o ozbiljnim bezbjednosnim prijetnjama Crnoj Gori. Predložena sjednica nije održana, a Savjet nije zasijedao od juna.

"Predsjednik Milatović predložio je dnevni red koji obuhvata sljedeće tačke:

1) Informacija o aktuelnim hibridnim prijetnjama po bezbjednost Crne Gore, sa osvrtom na procjenu rizika i preduzete mjere zaštite; 2) Informacija o sajber napadima na institucije Crne Gore, sa osvrtom na procjenu rizika i preduzete mjere zaštite; 3) Informacija o aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori; 4) Tekuća pitanja predložena od strane Ministarstva odbrane", navodi se u saopštenju.

Kao i u prethodnoj inicijativi, Milatović zatražio je da, pored članova Savjeta, sjednici prisustvuju potpredsjednik Vlade za bezbjednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku Aleksa Bečić, ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, ministar odbrane Dragan Krapović, ministar pravde Bojan Božović, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović i direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, kako bi članovima Savjeta predstavili cjelovitu procjenu aktuelne bezbjednosne situacije i pružili precizne informacije o svim navedenim pitanjima.