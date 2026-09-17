Hana Cigoj kažnjena je danas novčano nakon što se nije pojavila na sudu u Hrvatskoj.

Izvor: Instagram / nikolina_pisek/hanacigoj

Voditeljka Nikolina Pišek danas se pojavila na sudu povodom tužbe za krađu dragocjenosti na odmoru prije šest godina, kada se odigrala neočekivana scena.

Njena starija ćerka Hana Cigoj je novčano kažnjena budući da se nije pojavila na sudu kao svjedok. Iznos kazne je, prema pisanju hrvtskih medija, 1.500 eura.

Ovako ona izgleda:

Ko je Hana Cigoj?

Nikolina je ponosna je majka dvije ćerke, Hane Leonarde i Une Sofije. Svoju prvu ćerku, Hanu, dobila je u 21. godini tokom romanse sa novinarom Markom Cigojem.

Za razliku od majke, Hana Leonarda danas ima oko 29 godina i strogo izbjegava eksponiranje u medijima. Posvećena je struci, te se diči zvanjem doktorke i diplomom Medicinskog fakulteta koju je stekla na prestižnom Univerzitetu u Edinburgu.

Mark imao burni ljubavni život

Vidi opis Ovo je ćerka Nikoline Pišek koju je sud kaznio s 1.500 eura: Hana (29) je doktorka, a otac joj ugledni novinar Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 9 / 9 AD

Novinar Mark Cigoj je poznat po burnom ljubavnom životu, a rijetko se pojavljuje u javnosti. Osim ćerke Hane, ima i sina Vita iz veze sa spisateljicom Josipom Pavičić, s kojom je bio u ljubavi deset godina.

Mark je sin pokojnog operskog pjevača Krunoslava Cigoja.

Ovako on izgleda:

Izvor: STORY.HR/ ARHIVA/ USTUPLJENE FOTOGRAFIJE

Nikolina je sa drugim suprugom, Vidojem Ristovićem, dobila ćerku Unu Sofiju.