Gola Nikolina Pišek dio izložbe: „Dan kada sam postala muzejski eksponat“ (Foto,video)

Nacionalni muzej moderne umjetnosti u Zagrebu otvorio je izložbu "Golo tijelo", na kojoj su predstavljene fotografije istaknutih umjetničkih fotografa Rina Gropuzza, Borisa Štajduhara i bosanskohercegovačkog fotografa Almina Zrne.
Izložbu je posjetila i hrvatska televizijska voditeljica Nikolina Pišek, koja je tamo ugledala i vlastitu fotografiju nastalu prije 15 godina.
Štajduhar ju je tada fotografisao bez odjeće, s narandžastim pojasom za spašavanje preko grudi i u crnim štiklama.
- Dan kada sam postala muzejski eksponat. Borise, sve si mi omogućio - napisala je Nikolina na Instagramu, uz nekoliko fotografija s izložbe.
(Mondo)