Iz CBCG navode da kontinuirano kontrolišu poslovanje svih banaka u Crnoj Gori i provjeravaju njihovu usklađenost sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Izvor: Youtube/ Predsjednik Crne Gore/ Printscreen

Centralna banka Crne Gore (CBCG) tvrdi da izloženost crnogorskih banaka prema Alta banci u Srbiji nije takva da bi mogla ugroziti njihovu kapitalizovanost i likvidnost, ali nije odgovorila na pitanja “Vijesti” koliko je banaka iz Crne Gore imalo novac deponovan kod te banke u trenutku kada joj je oduzeta dozvola za rad i o kojim bankama je riječ.

Iz vrhovne monetarne institucije nijesu saopštili ni koliki je ukupan iznos novca crnogorskih banaka koji se nalazio kod Alta banke.

“Vijestima” je iz više izvora potvrđeno da među crnogorskim bankama ima onih koje su deponovale novac u banci koja je u vlasništvu srbijanskog biznismena Davora Macure kojoj je Narodna banka Srbije (NBS) krajem oktobra oduzela dozvolu za rad i pokrenula stečaj. Izvori “Vijesti” navode da je riječ o milionskim iznosima.

“Prema podacima kojima CBCG raspolaže, ni kod jedne banke u Crnoj Gori nije utvrđena izloženost prema Alta banci u iznosu koji bi mogao dovesti do pada pokazatelja kapitala ili likvidnosti ispod propisanog nivoa. Sve banke u Crnoj Gori ispunjavaju sve propisane zahtjeve u pogledu kapitala i likvidnosti”, zvanično je rečeno iz vrhovne monetarne institucije kojom rukovodi guvernerka Irena Radović.

Iz CBCG navode da kontinuirano kontrolišu poslovanje svih banaka u Crnoj Gori i provjeravaju njihovu usklađenost sa zakonskim i podzakonskim propisima.

“U okviru redovne kontrole, CBCG prati kapitalizovanost i likvidnost svake banke, kao i njenu izloženost prema inostranim bankama. Na te izloženosti primjenjuju se propisana ograničenja, a CBCG prati njihovo poštovanje. Pored propisanih ograničenja, banke utvrđuju i interne limite izloženosti prema pojedinačnim poslovnim bankama i grupama povezanih lica, u skladu sa sopstvenom procjenom rizika. CBCG provjerava kako banke utvrđuju te limite, prate njihovo poštovanje i postupaju u slučaju prekoračenja”, pojasnili su iz CBCG, pišu Vijesti.

Macuru, koji je prema pisanju medija u Srbiji blizak Srpskoj naprednoj stranci (SNS), Crna Gora je sredinom oktobra vratila sa podgoričkog aerodroma nakon što mu nije dozvoljen ulazak iz razloga nacionalne bezbjednosti. Nakon izbora u Srbiji 25. oktobra na kojima je SNS izgubio vlast, Macuri je 4. novembra 2026. određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bjekstva, mogućnosti uticaja na svjedoke i opasnosti da bi u kratkom vremenu mogao ponoviti krivično djelo. On je osumnjičen za zloupotrebu položaja odgovornog lica, jer je, prema tvrdnjama Tužilaštva za organizovani kriminal, neovlašćeno iznosio novac iz trezora Alta banke i tako pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 45 milijardi dinara (približno 383 miliona eura).

Macura je na crnogorskom tržištu poslovao posredstvom platne institucije “Alta Pay Group” kojoj je CBCG dala dozvolu za rad krajem 2023. godine kada je Radović došla u CBCG, a nakon što je NBS oduzela dozvolu za rad Alta banci u Srbiji, Savjet CBCG donosi odluku 1. novembra da oduzme dozvolu za rad platnoj instituciji “Alta Pay Group”.

Macurina Alta grupa kupila je 30 odsto akcija u Addiko banci u okviru koje posluje i banka u Crnoj Gori, ali je Rajfajzen banka (Raiffeisen Bank International, RBI) saopštila početkom novembra da više ne očekuje da će Alta grupa dobiti potrebna regulatorna odobrenja za preuzimanje dijela Addiko grupe, nakon što je NBS oduzela dozvolu za rad Alta banci.

Guvernerka Irena Radović je zvanično 6. novembra na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet saopštila da je Macura namjeravao da nakon preuzimanja Addiko banke u Crnoj Gori, uđe u još dvije banke na crnogorskom tržištu, a CBCG je bila izložena pritiscima nakon što mu je saopšteno da regulator ne može podržati njegove planove.

Ona je navela da pritisci nijesu dolazili direktno iz političkih krugova, već preko posrednika i pojedinaca, o čijem su djelovanju i identitetu u više navrata obaviješteni nadležni državni bezbjednosni organi.

Radović je kazala da je u oktobru 2025. godine održala prvi i jedini sastanak sa Macurom u CBCG, kojem su prisustvovali i viceguverneri Zorica Kalezić i Milan Remiković.

Prema njenim riječima, Macura je na tom sastanku izložio planove da preuzme Addiko banku u Crnoj Gori, a potom proširi poslovanje na još dvije banke.

“Dajemo mu informaciju da nama jako znači integritet crnogorskog finansijskog tržišta i da mu ne možemo izaći u susret da ostvari ono što želi”, rekla je Radović.

Nakon negativnog odgovora CBCG, prema riječima guvernerke, kreću “dodatne vrste dobronamjernih sugestija”.

“Moram reći da je period kada nijesu izabrani viceguverneri CBCG jako korišćen za različite vrste uticaja, od različitih pojedinaca na izbor viceguvernera i uslovljavanje licenciranjem određenih banaka. Uslovljavanje izbora viceguvernera, takođe, povlačenjem višemilionskih kazni koje su izrečene bankama u domenu sprečavanja pranja novca”, ukazala je Radović, prenose Vijesti.

Iz CBCG nijesu precizirali za “Vijesti” koji su konkretni razlozi zbog kojih je oduzeto odobrenje za pružanje platnih usluga kompaniji “Alta Pay Group”, odnosno, koje su tačno nepravilnosti, propusti ili neispunjeni zakonski uslovi utvrđeni tokom sprovedenog postupka.

Pitanja su bila i šta je konkretno navedeno u obrazloženju rješenja o oduzimanju odobrenja za rad.

“CBCG je, postupajući u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti, 15. oktobra 2026. godine po službenoj dužnosti pokrenula postupak radi provjere ispunjenosti zakonom propisanih uslova za pružanje platnih usluga od strane platne institucije “Alta Pay Group”. U sprovedenom postupku CBCG je pribavila i razmotrila relevantne informacije i dokumentaciju, te na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja ocijenila da više nijesu ispunjeni zakonom propisani uslovi koji se odnose na reputaciju i podobnost kvalifikovanog imaoca platne institucije. Shodno tome, Savjet CBCG je 1. novembra 2026. godine donio rješenje o oduzimanju odobrenja za pružanje platnih usluga platnoj instituciji “Alta Pay Group”, naveli su iz CBGG.

Kako su dodali, predmetna odluka donijeta je u okviru zakonom utvrđenih nadzornih ovlašćenja CBCG, na osnovu procjene ispunjenosti regulatornih uslova za pružanje platnih usluga, uz dosljedno poštovanje principa sigurnosti i stabilnosti platnog sistema i zaštite korisnika platnih usluga.

Radović je na odboru saopštila da je formalni zahtjev za dobijanje odobrenja za rad platne institucije podnijet 21. avgusta 2023, a da provjere koje su tada sprovedene nijesu ukazivale na povezanost osnivača, odgovornih lica ili društva sa pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Prema njenim riječima, podobnost i ugled osnivača i odgovornih lica pozitivno su ocijenjeni 27. novembra 2023. godine, prije njenog imenovanja za guvernerku.

Za crnogorske banke koje su držale sopstvena sredstva u Alta banci, na te međubankarske depozite ne primjenjuje se garancija od 50.000 eura. Banke prijavljuju cjelokupan iznos potraživanja u stečaju Alta banke pred Privrednim sudom u Beogradu.

Član 20 srpskog Zakona o stečaju i likvidaciji banaka izričito izuzima depozite banaka i drugih finansijskih institucija iz četvrtog reda, koji je predviđen za ostala potraživanja po osnovu depozita. Koliko će banka naplatiti zavisi od sredstava koja ostanu u stečajnoj masi poslije namirenja viših isplatnih redova, javljaju Vijesti.

Prema uputstvu srpske Agencije za osiguranje depozita, rok za pisanu prijavu potraživanja je 90 dana od objave oglasa 6. novembra 2026. Uz prijavu se sudu dostavljaju dokazi o potraživanju, poput ugovora i izvoda.