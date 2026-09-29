Morana Mamić objavila slike svog novog doma na Instagramu, vilu koju Nikolina Pišek izdaje za basnoslovnu sumu

Izvor: Instagram/printscreen/morana_mamic

Vila Nikoline Pišek u Zagrebu odnedavno ima novu poznatu stanarku – influenserku Moranu Mamić. Ona je na društvenim mrežama pokazala delić svog svakodnevnog života, a pažnju pratilaca privukao je i prostor u kojem trenutno boravi

Morana je na Instagramu objavila snimak svojih pasa, dok se u pozadini vide delovi prostranog i luksuzno uređenog enterijera. Pratioci su ubrzo prepoznali da je reč o vili u Zagrebu koja je u vlasništvu voditeljke Nikoline Pišek.

Vidi opis Mamićeva bivša snaja za kiriju u centru daje 7.000€: Uselila se u vilu udovice srpskog moćnika, isplivali luks kadrovi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram printscreen/nikolina_pisek Br. slika: 9 9 / 9 AD



Pišekova je ranije ovu nekretninu nudila za izdavanje, a prema pisanju medija, mesečni najam iznosio je čak 7.000 evra. Ukoliko je Morana Mamić vilu iznajmila pod tim uslovima, boravak u njoj svakako predstavlja ozbiljnu stavku.

U kadrovima koje je Mamićeva objavila mogu se videti delovi dnevnog boravka i kuhinje, odnosno prostorije koje je Nikolina i ranije pokazivala javnosti.

Izvor: Instagram/morana_mamic

Raskošna nekretnina u Zagrebu je poslednjih godina nekoliko puta privlačila pažnju javnosti. Svojevremeno se pojavila i u oglasima za prodaju, a kasnije je bila ponuđena i za iznajmljivanje.

Prema aktuelnim podacima iz zemljišnih knjiga, vlasnica nekretnine i dalje je Nikolina Pišek. Vila se nalazi u mirnom delu Šestina, podno Sljemena, a prostire se na približno 400 kvadratnih metara. Nalazi se na zemljištu površine oko 1.530 metara kvadratnih i sastoji od dve etaže.

Vidi opis Mamićeva bivša snaja za kiriju u centru daje 7.000€: Uselila se u vilu udovice srpskog moćnika, isplivali luks kadrovi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Instagram printscreen/ nikolina_pisek Br. slika: 8 8 / 8

Pišekova je vilu kupila s pokojnim suprugom Vidojem Ristovićem, a tamo su planirali zajednički život. Nakon njegove smrti u maju 2022, nekretnina se u jednom trenutku našla i u prodaji. Prema ranijim medijskim napisima, za nju se tražilo 1,7 miliona evra. Posle se pojavila i na tržištu za iznajmljivanje, gde je mesečna najamnina najpre iznosila 6.000, a kasnije 7.000 evra.

Ko je Morana Mamić?

Influenserka Morana Mamić je dobro poznata na društvenim mrežama, a samo na Instagramu je prati gotovo 200.000 ljudi.

Javnosti je poznata i kao bivša supruga Zdenka Mamića, rođaka Zdravka Mamića, s kojim ima sina Frana.

Nakon razvoda se bavila različitim poslovima, od dizajna enterijera i stilizovanja do mode, a pokrenula je i vlastiti modni brend. Deo privatnog života poslednjih godina redovno deli sa svojim pratiocima, piše Kurir.