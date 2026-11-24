Aerodrom Tivat nastavio je da i u oktobru niže odlične rezultate jer je tokom prošlog mjeseca ostvario 11,8 odsto veći obim prometa nego u oktobru 2025. godine.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ukupno je kroz terminalnu zgradu tivatske vazdušne luke tokom prošlog mjeseca prošlo 127.811 putnika što je značajno bolji učinak od onog u oktobru prošle godine kada je Aerodrom Tivat imao promet od 114.354 putnika.

U oktobru ove godine na pisti pored Tivatskog zaliva zabilježene su 1.242 operacije polijetanja i slijetanja vazduhoplova što je 10,4 odsto više nego u istom mjesecu lani, pišu Vijesti.

Aerodrom Tivat je sa učinkom iz prošlog mjeseca već nadmašio ukupan svoj do sada rekordni rezultat iz 2019. godine koju je ova vazdušna luka završila sa opsluženih ukupno 1.367.282 putnika. Naime, od početka ove godine do 31. oktobra Aerodrom Tivat je ostvario ukupan promet od 1.436.108 putnika. To je 10,7 odsto bolje rezultat u odnosu na deset mjeseci prošle godine kada je promet iznosio 1.297.568 putnika.

Ovi podaci još više dobijaju na značaju ako se ima u vidu činjenica da je čak dvije trećine ukupnog prometa Aerodroma Tivat u 2019. otpadalo na tržišta Rusije, Ukrajine i Bjelorusije a koja su u međuvremenu u potpunosti izgubljena usljed ratnih i političkih dešavanja. To znači da je tivatska vazdušna luka zahvaljujući angažmanu menadžmenta kompanije Aerodromi Crne Gore u dovođenju novih avio-prevoznika i otvaranju novih destinacija, uspjela da u potpunosti izmijeni strukturu svojih putnika i preorijentiše se na nova tržišta, prvenstveno sa područja zapadne i sjeverne Evrope, odnosno Bliskog istoka, prenose Vijesti.

Za deset mjeseci ove godine Aerodrom Tivat je zabilježio ukupno 14.207 operacija polijetanja i slijetanja vazduhoplova, što je 5,4 odsto više nego u uporednom periodu lani.