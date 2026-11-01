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Miljana Kulić doživjela saobraćajku: Nakon izlaska iz Elite imala udes, u autu bili i mali Željko i Marija

Miljana Kulić doživjela saobraćajku: Nakon izlaska iz Elite imala udes, u autu bili i mali Željko i Marija

Autor Marina Cvetković
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Na putu ka rijalitiju, Miljana je sa majkom Marijom i sinom Željkom doživjela saobraćajnu nesreću.

Miljana Kulić doživjela saobraćajku Izvor: YouTube/RED tv/printscreen

Rijaliti učesnica Miljana Kulić vratila se prošle noći u rijaliti „Elita“, budući da u ugovoru ima stavku koja joj omogućava da redovno viđa sina Željka. Međutim, već po ulasku šokirala je cimere i cimerke saznanjem da je na putu doživjela saobraćajnu nezgodu, dok su se u automobilu sa njom nalazili majka Marija Kulić i mali Željko.

Nakon što se vijest proširila Bijelom kućom, Ivan Marinković odmah je reagovao, vidno zabrinut za stanje njihovog zajedničkog sina.

Ivan zabrinut za sina

On je najprije pred cimerima podijelio saznanje o nezgodi koju su Kulići doživjeli na putu:

– Pitao sam Miljanu kakvu je nezgodu imala. Saobraćajnu su imale ona i Marija – ispričao je zabrinuti Ivan.

Ubrzo nakon toga, Miljana se pojavila u pušionici, gdje ju je Ivan odmah sačekao kako bi saznao sve detalje i provjerio da li je mali Željko dobro. Uslijedio je kratak razgovor:

– Miljana, šta se desilo? – upitao je Ivan.

– Imala sam saobraćajnu nesreću! – potvrdila je Kulićeva bez oklijevanja.

– Kako je Željko? – zabrinuto je upitao Ivan.

– Hvala Bogu, dobro je! – otkrila je Miljana.



(Blic / MONDO)

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Tagovi

Miljana Kulić Elita 10 saobraćajna nesreća

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