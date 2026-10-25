"Problem je u njoj, plašim se": Marija Kulić bez dlake na jeziku o Miljani

Marija Kulić je dala svoj sud o Miljaninim izborima.

Izvor: Instagram/marijakulic_mtaz

Miljana Kulić iza sebe ima turbulentne ljubavne veze sa Lazarom Čolićem Zolom i Nenadom Macanovićem Bebicom, a sada je o njenim emotivnim izborima govorila i njena majka Marija Kulić. Poznata po tome da bez zadrške iznosi svoje mišljenje, Marija je priznala da smatra da su Miljanini bivši partneri bili uz nju iz ličnog interesa.

Kako je istakla, smatra da umije da prepozna namjere ljudi koji se približavaju njoj i njenoj ćerki, te je uvjerena da su Miljanini bivši partneri u njihovim vezama vidjeli određenu korist.

"Zato su se tako i završile"

- Naravno da mogu da se umiješaju u ljubavne odnose, kada je isključivao sa jedne strane korist, zato su se tako i završile. Ja odmah procijenim šta taj muškarac želi od moje ćerke, pokazalo se da su svi željeli korist. Zola je gledao novčanu koristi, a skraćeni (Bebica) želeo je da postane poznat i da uzme novac. Miljanu nisu voleli, samo su je gledali kao osobu koja može da zaradi - rekla je Marija.

Ona se potom osvrnula i na Miljanine postupke tokom učešća u rijaliti programima, ističući da odgovornost za neuspješne veze ne snose samo njeni bivši partneri, već i sama Miljana, koja, prema njenom mišljenju, nije umjela da izabere pravog muškarca.

- Ona je na svoju štetu bila diskvalifikovana, a molila je da uđu i njeni partneri. Nije problem samo u njima, problem je i u njoj, ona ne zna da izabere partnera. Mene duša boli što nije kao ja. Plašim se da je izubila vjeru u ljubav, a ona danas nema povjerenja u muškarce, poslije takvih partnera, i to je najgore. Ona voli da voli, ali nema koga - zaključila je Marija u emisiji "Magazin IN".

Marija o braku sa Sinišom

Podsjetimo, Marija je nedavno govorila i o svom odnosu sa suprugom Sinišom Kulićem, otkrivši detalje njihovog dugogodišnjeg braka. Tom prilikom priznala je da je, iako je bilo trenutaka kada je razmišljala o razvodu, uvijek bila sigurna u svoju ljubav i vjernost.

- Ja imam divan brak, apsolutno nikada mi nije palo na pamet da ga prevarim, da se razvedem bilo je situacija kada sam ljuta, ali da ga prevarim ne. Ja sam sve dobila u svom mužu što sam htjela. On nema razloga ni da bude ljubomoran, niti bilo šta. On mene zna od mojih 17 godina, i zajedno smo rasli. Sve što smo napravili napravili smo zajedno i to je najvažnije - rekla je tada.

Evo kako izgleda Marijin muž:

(Kurir / MONDO)