Marija Kulić tuži FIlipa Cara: "Porodice ne treba da se vrijeđaju, pogotovo mala djeca"

Miljana Kulić se izvinila Filipu Caru, ali on nije prihvatio izvinjenje. Saznajte više o njihovim turbulentnim odnosima.

Izvor: Youtube printscreen/Mixivizija

Odnos Miljane Kulić i Filipa Cara prepun je turbulencija poslednjih nedelja. Nakon brojnih žučnih rasprava koje su imali gotovo na svakodnevnom nivou, djelovalo je da će njihovo prijateljstvo ostati samo daleka prošlost, te i da zaraćene strane neće imati potrebu da izglade odnose. Međutim, danas se desio totalno neočekivan preokrat.

Naime, Miljana je tokom popodnevnih časova prišla Caru, te je izrazila želju da popričaju i da mu se izvini, što on nije prihvatio, ističući da preko vrijeđanja djeteta ne može da joj pređe. Jedan portal kontaktirao je njenu majku Mariju Kulić, koja je dala svoje iskreno mišljenje o novonastaloj situaciji.

Marija šalje tužbu

Kako gledate na Miljanine svađe sa Carem u kojima pljušte već danima žestoke riječi, psovke i optužbe, pa i na to da je danas prišla da mu se izvinjava?

"Porodice ne treba da se vrijeđaju, pogotovo mala djeca. Ja sam saglasna sa tim, da sa tim treba da se stane. Aleksandra i ja smo bile u rijalitiju. Za nju je on prvi pričao da je najveca bujanovačka ku... i ostale gadosti i svi ostali ponavljaju u svađama njegove riječi, ali ja nisam ku... i za te izgovorene riječi mu je otišla još jedna tužba. Sada od mene."

Izvor: Kurir / MONDO