Željko Mitrović ukinuo emisiju na Pinku: Isplivala istina o problemima sa zakonom, oglasila se voditeljka

Natalija Simović otkriva razloge gašenja emisije "DNK" i svoj novi projekat koji je sličan Survajveru.

Izvor: Printscreen

Nekadašnja voditeljka emisije „DNK“, Natalija Simović, otkrila je zbog čega je došlo do prekida snimanja ovog projekta.

Popularna emisija „DNK“, koja se godinama emitovala na televiziji Pink, iznenada je uklonjena iz programske šeme, a njena prepoznatljiva voditeljka Natalija povukla se iz medija i promijenila zanimanje.

Odlukom nadležnih, odnosno uz odobrenje Željka Mitrovića, emitovanje emisije je obustavljeno, ali projekat nije obnovljen ni godinama kasnije, iako su mnogi gledaoci očekivali njegov povratak.

Natalija je ranije objasnila da ukidanje emisije nije imalo veze sa padom gledanosti niti sa interesovanjem publike.

„Emisije 'DNK' nema zato što je to nešto što je vezano za zakonske regulative. To nema veze sa interesovanjem publike, niti sa učesnicima... Sve ima veze sa zakonskim regulativima“, izjavila je Natalija nedavno za Alo!, a potom otkrila da radi na novom projektu.

„Istina je da se na mrežama i danas vraćaju te kultne scene iz emisije 'DNK', koju su ljudi toliko voljeli. Što se mog angažmana poslije ove duže pauze tiče, dio sam projekta koji ranije nijesam radila. Sličan je Survivoru, pa gledaoci mogu da pretpostave otprilike kako izgleda“, rekla je ona.

Od tada se redovno oglašava na društvenim mrežama, gdje je pokazala kako uživa na egzotičnoj destinaciji, pa je očigledno spojila lijepo i korisno.

Izvor: Pink

Izvor: Kurir / MONDO