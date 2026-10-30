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Nova voditeljka Pinka progovorila o otkazima: Otkrila detalje razgovora sa Mitrovićem, pa se obratila Jeremićki

Nova voditeljka Pinka progovorila o otkazima: Otkrila detalje razgovora sa Mitrovićem, pa se obratila Jeremićki

Autor Jovana Milićević
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Kristina Iglendža Jutarnji program vodi sa kolegom Predragom Sarapom.

Nova voditeljka Pinka progovorila o otkazima Izvor: Pink scereenshot

Novo TV lice RTV Pink, voditeljka Kristina Iglendža, otkrila je kako je izgledao njen prvi razgovor sa Milicom i Željkom Mitrović, u kakvim je odnosima sa kolegom Predragom Sarapom, ali i kakva je situacija sa Jovanom Jeremić.

"Sa Željkom i Milicom sam se dogovorila bukvalno posle prvog razgovora. Dali su mi ponudu, a ja sam željela da radim jutarnji program. Odmah su prepoznali šta želim, bez da sam im to tražila, i za dva minuta smo sklopili saradnju. Jako sam zadovoljna, osjećam se dobrodošlo i kao da sam među svojima. Za Pink i ljude koji tamo rade imam samo riječi u superlativu", rekla je voditeljka. 

O Sarapi

Kristina Iglendža Jutarnji program vodi sa kolegom Predragom Sarapom, a kako ističe, privatno i poslovno se odlično slažu jer su poreklom iz istih krajeva.

"Sarapa i ja jako lijepo sarađujemo. Poreklom smo iz istih krajeva, iz Krajine, i uklopili smo se temperamentom. On je jedan gospodin i džentlmen. Od prvog dana nisam imala tremu. Rekao mi je da nema potrebe da pričamo jedno drugom kako treba da se radi, već je bitno da se 'klikne', i kad klikneš, to ide prirodno. Ušli smo u posao kao da se znamo sto godina", otkrila je voditeljka. 

"Taj dan je vraćen Sarapi"

Voditeljka se dotakla i navoda da je zamijenila Jovanu Jeremić u terminu petkom, objasnivši da te tvrdnje nemaju veze sa istinom.

Izvor: Printscreen

"Jovana ima svoj termin vikendom, ona je specifična i ostavlja utisak zbog svoje autentične energije. I prije nego što sam ja došla, taj dan je bio vraćen Sarapi, tako da to apsolutno nema nikakve veze sa mnom. Jovana i ja se viđamo u firmi i lijepo se pozdravimo. Znamo se odranije s druge televizije, uvijek je bila korektna prema meni i maksimalno me je podržavala. Za nju stvarno ne mogu ništa loše da kažem", objasnila je Kristina. 

(Republika/MONDO)

Tagovi

Kristina Iglendža pink tv otkazi željko mitrović Jovana Jeremić

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