Željko Mitrović najavio 1.000 otkaza, sad se oglasila i Milica: Večeras vanredno dešavanje na Pinku

Milica Mitrović se oglasila na mrežama kako bi najavila promene u Eliti

Izvor: Instagram/milica.mitrovic.pink

Čelnik Pink Media Group Željko Mitrović, juče je na društvenim mrežama otkrio da je raspustio teatar Odeon i uručio 150 otkaza zaposlenima.

Nakon toga je najavio da će uslijediti nova otpuštanja, čak 1.000 njih, a danas se oglasila i njegova supruga Milica Mitrović.

U jeku drame sa otkazima, Milica je u toku dana najavila emitovanje emisije Pitanja gledalaca, da bi potom najavila vanredna dešavanja u Eliti 10.

Izvor: Instagram prinstcreen / milica.mitrovic.pink

Milica Mitrović je najavila da će se osim Pitanja novinara, večeras održati i vanredno ubacivanje. Program će voditi Ana Radulović, koja se vratila iz Italije nakon kraćeg odmora.

Željko Mitrović podijelio otkaze

Podsjetimo, Željko Mitrović je juče saopštio da je imao najteži dan u životu, jer je morao da raspusti cio Teatar Odeon.

Izvor: IG zeljkomitrovic/Pink

"Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje jos nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex", napisao je Željko Mitrović.





