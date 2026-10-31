Pink prolazi kroz velike turbulencije kao kompanija poslednjih dana, a Željko Mitrović je najavio novu turu otpuštanja.

Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official

Nakon što su domaću javnost usijale vesti o masovnim otkazima i potresima koji su uzdrmali Pink Media Group, prepoznatljivo TV lice Sanja Marinković odlučila je da se skloni od gradske gužve, stresa i novih turbulencija.

Iako se prethodnih dana spekulisalo o njenom statusu na televiziji i navodnim rezovima, te se ubrzo i sama oglasila poručivši da je stalno zaposlena kao novinar i autor i da joj radno mesto nije ugroženo, Sanja je očigledno rešila da iskoristi slobodne dane i uputi se van granica naše zemlje.

Vidi opis Sanja Marinković napustila Srbiju u jeku otpuštanja na Pinku: Podelila prve kadrove, evo ko joj pravi društvo Sanja Marinković sin Španija Sanja Marinković sin Španija Sanja Marinković Sanja Marinković Sanja Marinković Sanja Marinković Sanja Marinković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / sanjamarinkovicofficial Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / sanjamarinkovicofficial Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official Br. slika: 7 7 / 7

Otputovala u Španiju

Voditeljka je spakovala kofere i hitno odletela put Španije, a njen krajnji cilj jeste magični Madrid.

Ipak, ono što je privuklo najveću pažnju jeste činjenica da Sanja nije otputovala sama, kako se u prvi mah moglo učiniti. Prema dobro obaveštenim izvorima, voditeljka uživa u španskoj prestonici u odabranom društvu, a osnovana je pretpostavka da joj na ovom putovanju pravi društvo njen sin Strahinja, koji u ovoj zemlji i studira.

Ovako izgleda bivši suprug sa kojim je dobila sina:

Dok se u Beogradu i dalje sabiraju utisci o promenama na medijskoj sceni, Sanja uživa u čarima Madrida, daleko od očiju javnosti, a ostaje da vidimo da li će se uskoro oglasiti sa ove luksuzne destinacije i podeliti kadrove sa putovanja.

Mitrović najavio nova otpuštanja

Podsetimo, Željko Mitrović je početkom nedelje obelodanio loše vesti za njegove zaposlene.

Kako je objasnio, bez posla je ostalo 150 ljudi, a najavio je i dodatna otpuštanja u okviru svog poslovnog sistema, koja bi trebalo da obuhvate oko hiljadu zaposlenih iz desetak kompanija.



