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Sanja Marinković napustila Srbiju u jeku otpuštanja na Pinku: Podelila prve kadrove, evo ko joj pravi društvo

Sanja Marinković napustila Srbiju u jeku otpuštanja na Pinku: Podelila prve kadrove, evo ko joj pravi društvo

Autor Marina Cvetković
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Pink prolazi kroz velike turbulencije kao kompanija poslednjih dana, a Željko Mitrović je najavio novu turu otpuštanja.

Sanja Marinković napustila Srbiju u jeku otpuštanja na Pinku Izvor: Youtube printscreen / RTV Pink Official

Nakon što su domaću javnost usijale vesti o masovnim otkazima i potresima koji su uzdrmali Pink Media Group, prepoznatljivo TV lice Sanja Marinković odlučila je da se skloni od gradske gužve, stresa i novih turbulencija.

Iako se prethodnih dana spekulisalo o njenom statusu na televiziji i navodnim rezovima, te se ubrzo i sama oglasila poručivši da je stalno zaposlena kao novinar i autor i da joj radno mesto nije ugroženo, Sanja je očigledno rešila da iskoristi slobodne dane i uputi se van granica naše zemlje.

Otputovala u Španiju  

Voditeljka je spakovala kofere i hitno odletela put Španije, a njen krajnji cilj jeste magični Madrid.

Ipak, ono što je privuklo najveću pažnju jeste činjenica da Sanja nije otputovala sama, kako se u prvi mah moglo učiniti. Prema dobro obaveštenim izvorima, voditeljka uživa u španskoj prestonici u odabranom društvu, a osnovana je pretpostavka da joj na ovom putovanju pravi društvo njen sin Strahinja, koji u ovoj zemlji i studira.

Ovako izgleda bivši suprug sa kojim je dobila sina:

Dok se u Beogradu i dalje sabiraju utisci o promenama na medijskoj sceni, Sanja uživa u čarima Madrida, daleko od očiju javnosti, a ostaje da vidimo da li će se uskoro oglasiti sa ove luksuzne destinacije i podeliti kadrove sa putovanja.

Mitrović najavio nova otpuštanja

Podsetimo, Željko Mitrović je početkom nedelje obelodanio loše vesti za njegove zaposlene.

Kako je objasnio, bez posla je ostalo 150 ljudi, a najavio je i dodatna otpuštanja u okviru svog poslovnog sistema, koja bi trebalo da obuhvate oko hiljadu zaposlenih iz desetak kompanija.


Tagovi

sanja marinković pink tv otpuštanje željko mitrović

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