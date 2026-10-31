Pink prolazi kroz velike turbulencije kao kompanija poslednjih dana, a Željko Mitrović je najavio novu turu otpuštanja.
Nakon što su domaću javnost usijale vesti o masovnim otkazima i potresima koji su uzdrmali Pink Media Group, prepoznatljivo TV lice Sanja Marinković odlučila je da se skloni od gradske gužve, stresa i novih turbulencija.
Iako se prethodnih dana spekulisalo o njenom statusu na televiziji i navodnim rezovima, te se ubrzo i sama oglasila poručivši da je stalno zaposlena kao novinar i autor i da joj radno mesto nije ugroženo, Sanja je očigledno rešila da iskoristi slobodne dane i uputi se van granica naše zemlje.
Sanja Marinković napustila Srbiju u jeku otpuštanja na Pinku: Podelila prve kadrove, evo ko joj pravi društvo
Sanja Marinković sin Španija
Sanja Marinković sin Španija
Sanja Marinković
Sanja Marinković
Sanja Marinković
Sanja Marinković
Sanja Marinković
Otputovala u Španiju
Voditeljka je spakovala kofere i hitno odletela put Španije, a njen krajnji cilj jeste magični Madrid.
Ipak, ono što je privuklo najveću pažnju jeste činjenica da Sanja nije otputovala sama, kako se u prvi mah moglo učiniti. Prema dobro obaveštenim izvorima, voditeljka uživa u španskoj prestonici u odabranom društvu, a osnovana je pretpostavka da joj na ovom putovanju pravi društvo njen sin Strahinja, koji u ovoj zemlji i studira.
Ovako izgleda bivši suprug sa kojim je dobila sina:
Sanja Marinković napustila Srbiju u jeku otpuštanja na Pinku: Podelila prve kadrove, evo ko joj pravi društvo
Dok se u Beogradu i dalje sabiraju utisci o promenama na medijskoj sceni, Sanja uživa u čarima Madrida, daleko od očiju javnosti, a ostaje da vidimo da li će se uskoro oglasiti sa ove luksuzne destinacije i podeliti kadrove sa putovanja.
Mitrović najavio nova otpuštanja
Podsetimo, Željko Mitrović je početkom nedelje obelodanio loše vesti za njegove zaposlene.
Kako je objasnio, bez posla je ostalo 150 ljudi, a najavio je i dodatna otpuštanja u okviru svog poslovnog sistema, koja bi trebalo da obuhvate oko hiljadu zaposlenih iz desetak kompanija.
Sanja Marinković napustila Srbiju u jeku otpuštanja na Pinku: Podelila prve kadrove, evo ko joj pravi društvo