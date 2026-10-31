"Ima seoba, nema smrti": Nigor ni posle 27 godina nije prebolio gubitak prijatelja, njegova poruka kida dušu

Igor Lazić Nigor se povodom godišnjice smrti Nebojše Saveljića prisetio tragičnih trenutaka i prijateljstva koje su obilježile njihove karijere.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Od tragične saobraćajne nesreće u kojoj je život izgubio Nebojša Saveljić Nebo, član nekadašnje grupe „Montenigers“, prošlo je tačno 27 godina. Njegov kolega i nerazdvojni prijatelj Igor Lazić Nigor ni poslije skoro tri decenije nije prebolio ovaj gubitak, te se povodom tužne godišnjice oglasio na društvenim mrežama.

Nigor je podijelio fotografiju nastradalog prijatelja u zagrljaju djevojke Vanje, a uz sliku je kratko i dirljivo poručio: „Ima seoba, nema smrti“. Nebina pogibija bila je samo jedna u nizu tragedija koje su zadesile poznati muzički sastav.

Prije njega, usljed teške bolesti preminuo je i treći član grupe, Duško Nikolić Ducka. Prisjećajući se tih najtežih trenutaka, Nigor je jednom prilikom istakao da su se nesreće od tada samo ređale, a taj bolan period opisao je riječima: „Zakopali smo i sebe i svoje karijere“.

„Na Duletovoj sahrani ja sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali odakle sam ja to znao. Htio sam da on sluša taj CD u tom nekom drugom svijetu. Ali rekli su mi da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se poslije dešavale neke čudne stvari, nisam smio to da mu stavim u grob“, ispričao je svojevremeno Nigor i dodao da je jako čudno što je cijeli taj drugi album Montenigersa bio neka vrsta predskazanja.

„Jedino se jedna pjesma za sada nije ostvarila. U jednoj pjesmi ima dio koji kaže – 'Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti'. Onda se to Nebojši nije dopalo jer je to on repovao, pa je prepravio i onda je bilo – 'Dok me starost ne počisti'. Međutim, desilo se da ga je neko drugi počistio“, ispričao je Nigor.

Rekao je da ga i na kraju pjesme koja se zove „2028“ Nebojša pita: „Hoćemo li preživjeti?“

„A ja mu odgovaram – 'Ne, ne, ti nećeš preživjeti'. To se obraća kao neki demon. Onda u pjesmi 'Tako ti je, mala moja', koja je parodija Bijelog dugmeta, kod nas stoji – 'Ej, stani, stani jadan', i čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina djevojka, koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći, govorila je tom liku – 'Stani, jadan, stani, ubićeš nas, uspori'. Bilo je preživjelih koji su to posvjedočili. A posebno pjesma 'Voljeli bi da si tu', koja dobija na značaju tek kad se sve izdešavalo. Stih koji pjeva Nebojša ide – 'Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti'“, ispričao je Nigor.