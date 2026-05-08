"Nikada neću moći da postanem otac": Teška ispovijest Niggora o djeci, bolest sve zakomplikovala

Niggor je otkrio da zbog zdravstvenih problema koje je imao nije mogao da postane otac.

Reper Igor Lazić poznatiji kao Nigor godinama uživa u skladnom braku sa suprugom Suzanom, a sada je otvoreno progovorio o svojoj najvećoj životnoj boli. U iskrenoj ispovijesti priznao je da mu je jedina neispunjena želja da se ostvari kao otac, ali da je, kako kaže, gotovo siguran da se to nikada neće dogoditi.

Nigor je objasnio da su on i Suzana dugo vodili tešku borbu za potomstvo, ali da zbog zdravstvenih i drugih problema nisu uspjeli da postanu roditelji. Kako je istakao, jedina nada ostaje da se dogodi pravo čudo.

"Nisam se ostvario kao roditelj i neću. Sticajem okolnosti, zbog toga što mi se dešavalo, i meni i mojoj supruzi. Kasno je sad" rekao je on, a na pitanje da li su možda razmišljali o vantjelesnoj oplodnji, reper kaže:

"Ne može ni to, ne može... Nemoguće je, jedino da Bog pošalje Bogorodicu."

Kaže da su razgovarali i o usvajanju djeteta, ali da je procedura komplikovana.

" Procedura usvajanja djeteta... razmišljali smo o tome, ali je mnogo komplikovano. To je kao da letim na Mars... Tu trebaju neki uslovi da se ispune koje mi trenutno ne možemo da ispunimo. Razmišljati sada o tome je komplikovano", zaključio je reper ranije u emisiji "Korak ispred".

"Otišao sam da snimim zub i saznao da imam tumor na mozgu"

Nigor je potom progovorio i o zdravstvenim problemima i tumoru koji mu je dijagnostikovan.

"Imao sam neke simptome, a otkrio sam slučajno, na snimku zuba se vidjela sjenka na glavi. Onda sam preventivno otišao da vidim šta je to i otkrilo se da imam tumor. Srećom, sada sam okej. Sve sam to preživio i sada sam sasvim okej sa zdravljem. Devet godina sam imao terapije. Oslonac mi je bila porodica i vjera" rekao je on u pomenutoj emisiji.

