Jovana Jeremić spakovala kofere i napustila Srbiju: Voditeljka se oglasila i otkrila gde se trenutno nalazi

Jovana Jeremić napustila Srbiju i otputovala na egzotičnu destinaciju sa Milošem Stojanovićem.

Izvor: Instagram printscreen

Voditeljka jutarnjeg programa televizije Pink, Jovana Jeremić, sinoć je otputovala iz Srbije u pratnji svog izabranika Miloša Stojanovića Tigra. Nakon što je juče, 25. oktobra, prvo uredno obavila svoju građansku dužnost, spakovala je kofere i odmah se uputila na aerodrom.

Da već uživa na egzotičnoj destinaciji, voditeljka je potvrdila prvom objavom na društvenim mrežama. Podelila je prelepe kadrove na kojima dominiraju palme, bazen i otvoren pogled na more, dok u pozadini ide pesma "Raj na zemlji".

Uz ovu romantičnu scenu, Jovana je pratiocima kratko poručila: "Negde između zemlje i raja".

Podsetimo, Jovana se oglasila na Instagramu povodom svog 36. rođendana.

"Za moj 36. Gospode, hvala na svim darovima, ali i iskušenjima koje smo pobedili zajedno do mog 36. rođendana. Iz najvećih ličnih stradanja spasao si me. Kad se nisam odazivala i vraćala, slao si po mene svoje anđele čuvare. Gospode, hvala na svakom danu. Hvala ti na neprolaznom bogatstvu kojim si me darovao, ali i na krstu koji uvek moram nositi."

"Gospode, pročisti mi um da brzo mislim i moje oči da osetim i vidim sve što dolazi. Podari mi mir u duši i istrajnost večnu na mom putu, koji si ti meni namenio. Ja sam se truditi da te nikad ne izneverim. Čistog srca i celom dušom, tvoja sluškinja Jovana. Slava je tvoja, a meni je rad. Volim te", napisala je.