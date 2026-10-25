Glumica Marija Karan pokrenula je inicijativu da se voditeljki Jovani Jeremić i njenoj ćerkici zabrani prolaz kroz glavni ulaz zgrade u kojoj glumica živi, a u čijoj garaži Jeremićeva iznajmljuje parking-mjesto.
Glumica Marija Karan pokrenula je inicijativu da se voditeljki Jovani Jeremić i njenoj ćerkici zabrani prolaz kroz glavni ulaz zgrade u kojoj glumica živi, a u čijoj garaži Jeremićeva iznajmljuje parking-mjesto.
Ovo za Kurir tvrdi voditeljka Novog vikend jutra Televizije Pink, koja je rekla da glumici, koja je inače Jeremićkina komšinica, smeta to što ona prolazi kroz glavni ulaz zgrade u kojoj Marija Karan živi, zbog čega je pokrenula akciju da se njoj i njenoj ćerkici prolazak kroz zgradu zabrani.
Marija Karan traži da se Jovani Jeremić zabrani prolaz kroz zgradu? Voditeljka brutalno odgovorila glumici
"Ima stan od 185 m2, ja iznajmljumem parking mjesto"
- To je zločin i bezobrazluk teški, to nije ljudski! Marija Karan ima stan od 185 kvadrata u zgradi u kojoj ja iznajmljujem parking mjesto u garaži. Ona je sve inicirala i huška ostale stanare da zabrane meni i mojoj ćerki prolaz kroz taj ulaz, već da mogu da uđem samo preko garaže. Što znači da i kad je hladno, moram da idem preko ulice na minus 20 sa djetetom. To me je i kao čovjeka i kao ženu uznemirilo. Znate kakva su ženska djeca, često je u suknjici i tankim čarapicama i zimi. Tako bih ja, ako prođe inicijativa Marije Karan, sa svojom maloljetnom ćerkom morala da idem po hladnoći i minusu preko ulice kroz garažu - objasnila je za Kurir Jovana Jeremić.
Marija Karan traži da se Jovani Jeremić zabrani prolaz kroz zgradu? Voditeljka brutalno odgovorila glumici
Poklon za rođendan
Poznata voditeljka za ovu skandaloznu inicijativu saznala je baš danas, na svoj rođendan.
- To mi je vjerovatno poklon za rođendan. Pravdanje toga, da mi se zabrani prolaz, je zato što ja navodno ne plaćam održavanje te zgrade, a iza toga se zapravo krije mržnja prema meni i mom djetetu! Ja to njoj nikada ne bih uradila bez obzira ko je kog političkog opredeljenja, zato što sam žena i majka. Živim u dijelu grada gde ljudi imaju različita politička mišljenja i nikada do sada nisam imala neprijatnost. Mislim da se iza ovoga krije ženska netrpeljivost, ljubomora i politika - naglašava Jeremićeva.
Istakla je da u toj zgradi ima prijatelje koji se politički ne slažu s njom, ali da joj nikada ne bi priredili takvu neprijatnost, jer su, prije svega, ljudi i komšije.
Marija Karan traži da se Jovani Jeremić zabrani prolaz kroz zgradu? Voditeljka brutalno odgovorila glumici
(Kurir / MONDO)