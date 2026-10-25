Glumica Marija Karan pokrenula je inicijativu da se voditeljki Jovani Jeremić i njenoj ćerkici zabrani prolaz kroz glavni ulaz zgrade u kojoj glumica živi, a u čijoj garaži Jeremićeva iznajmljuje parking-mjesto.

Izvor: Instagram/marakaran

Glumica Marija Karan pokrenula je inicijativu da se voditeljki Jovani Jeremić i njenoj ćerkici zabrani prolaz kroz glavni ulaz zgrade u kojoj glumica živi, a u čijoj garaži Jeremićeva iznajmljuje parking-mjesto.

Ovo za Kurir tvrdi voditeljka Novog vikend jutra Televizije Pink, koja je rekla da glumici, koja je inače Jeremićkina komšinica, smeta to što ona prolazi kroz glavni ulaz zgrade u kojoj Marija Karan živi, zbog čega je pokrenula akciju da se njoj i njenoj ćerkici prolazak kroz zgradu zabrani.

"Ima stan od 185 m2, ja iznajmljumem parking mjesto"

- To je zločin i bezobrazluk teški, to nije ljudski! Marija Karan ima stan od 185 kvadrata u zgradi u kojoj ja iznajmljujem parking mjesto u garaži. Ona je sve inicirala i huška ostale stanare da zabrane meni i mojoj ćerki prolaz kroz taj ulaz, već da mogu da uđem samo preko garaže. Što znači da i kad je hladno, moram da idem preko ulice na minus 20 sa djetetom. To me je i kao čovjeka i kao ženu uznemirilo. Znate kakva su ženska djeca, često je u suknjici i tankim čarapicama i zimi. Tako bih ja, ako prođe inicijativa Marije Karan, sa svojom maloljetnom ćerkom morala da idem po hladnoći i minusu preko ulice kroz garažu - objasnila je za Kurir Jovana Jeremić.

Vidi opis Marija Karan traži da se Jovani Jeremić zabrani prolaz kroz zgradu? Voditeljka brutalno odgovorila glumici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Novo jutro / youtube Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink / screenshot Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Printscreen/Youtube/Novo jutro Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink pintscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: pritnscreen/youtube/Novo jutro Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: printscreen/youtube/ Novo jutro Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana Br. slika: 10 10 / 10

Poklon za rođendan

Poznata voditeljka za ovu skandaloznu inicijativu saznala je baš danas, na svoj rođendan.

- To mi je vjerovatno poklon za rođendan. Pravdanje toga, da mi se zabrani prolaz, je zato što ja navodno ne plaćam održavanje te zgrade, a iza toga se zapravo krije mržnja prema meni i mom djetetu! Ja to njoj nikada ne bih uradila bez obzira ko je kog političkog opredeljenja, zato što sam žena i majka. Živim u dijelu grada gde ljudi imaju različita politička mišljenja i nikada do sada nisam imala neprijatnost. Mislim da se iza ovoga krije ženska netrpeljivost, ljubomora i politika - naglašava Jeremićeva.

Istakla je da u toj zgradi ima prijatelje koji se politički ne slažu s njom, ali da joj nikada ne bi priredili takvu neprijatnost, jer su, prije svega, ljudi i komšije.

(Kurir / MONDO)