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Nakon raskida sa Jelenom, Bosiljčić se zaljubio na sceni: Ubrzo se vratio pjevačici, a ona mu posvetila pjesmu

Nakon raskida sa Jelenom, Bosiljčić se zaljubio na sceni: Ubrzo se vratio pjevačici, a ona mu posvetila pjesmu

Autor Jovana Milićević
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Jelena Tomašević na današnji dan proslavlja svoj 43. rođendan.

Nakon raskida sa Jelenom, Bosiljčić se zaljubio na sceni Izvor: Instagram/ivanbosiljcicofficial

Pjevačica je već godinama u srećnom braku sa glumcem Ivanom Bosiljčićem, sa kojim ima ćerku Ninu. 

Međutim, malo ko zna da je Ivan prije Jelene bio u ljubavi sa jednom balerinom. Naime, Bosiljčić i Jelena zabavljali su se godinu dana, a potom su raskinuli.

Upravo tada, 2009. godine, pjevačica je dobila od Sergeja Ćetkovića pesmu "Da mi je da mi se vrati moj dragi", te na početku nije željela da je prihvati. 

Jelena Tomašević - da mi je da mi se vrati
Izvor: Youtube/Jelena Tomašević

"Neću ja da budem jadnica i da mu pjevam da mi se vrati", priznala je Jelena jednom prilikom, ali sudbina je za nju imala drugačije planove.

Bosiljčić je tih godina važio za najpoželjnijeg muškarca, dok mu je serija "Ranjeni orao" donijela veliku popularnost među ženama. Djevojke su ga obožavale i u velikom broju dolazile u Pozorište na Terazijama da gledaju njegove predstave, a mnoge od njih imale su želju da upoznaju glumca.

Nakon raskida sa Jelenom, Ivan se upustio u drugu ljubavnu vezu sa mladom balerinom Lidijom Novaković. Spojio ih je mjuzikl "Cigani lete u nebo", a u kojem je Bosiljčić igrao glavnu uloghu, dok je Lidija bila deo baletske postavke.

Lidiji su ljepota i fotogeničnpost donijele i posao modela, a osim što se bavi baletom u Pozorištu na Terazijama, imala je angažmane i kao fotomodel.

Ivanova tadašnja izabranica, koja je navodno učestvovala na izboru za Mis Srbije, rodom je iz Pančeva, gde je završila osnovnu baletsku školu, a kasnije je profesionalno usavršavanje nastavila u Beogradu.

Međutim, njihova veza trajala je par mjeseci, nakon čega je glumac obnovio vezu sa Jelenom Tomašević. Upravo tada je i pjesma "Da mi je da mi se vrati", ugledala svjetlo dana.

(/MONDO)

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Tagovi

jelena tomašević ivan bosiljčić

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