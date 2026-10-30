Cecin unuk Ilijan prvi put stiže u Beograd: Otkriveni detalji dolaska u Srbiju, cijela porodica će biti na okupu

Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj planiraju dolazak u Beograd 19. decembra, na porodičnu slavu Svetog Nikole.

Izvor: Instagram printscreen / anastasijaraznatovic

Unuk Svetlane Cece Ražnatović Ilijan, sin njene ćerke Anastasije Ražnatović i fudbalera Nemanje Gudelja, trebalo bi da dođe u Beograd 19. decembra, na dan porodične slave Svetog Nikole. To je datum kada je zasigurno planiran dolazak porodice pevačice i fudbalera, a postoji mogućnost da u srpsku prijestonicu stigne i ranije.

Kako saznaju domaći mediji, njihov dolazak zavisiće prije svega od profesionalnih obaveza Nemanje, čija fudbalska karijera diktira porodični raspored. Ukoliko mu obaveze dozvole, Anastasija bi sa suprugom i sinom mogla da provede praznične dane u Beogradu, gdje bi imali priliku da se okupe sa familijom u Srbiji.

Sveti Nikola jedna je od najčešćih slava u Srbiji, a u porodici Ražnatović ovaj datum mogao bi da bude prilika za porodično okupljanje i zajedničke trenutke sa najmlađim članom porodice.

"Poznato je da Ceca drži do važnih datuma i da posebno na dan krsne slave okuplja najuže članove i prijatelje u porodičnom domu. Pjevačica je otputovala kod ćerke, a sad je red da ona sa sinom i mužem dođe kod brata Veljka i njegove porodice. Ako sve bude kako je planirano, to bi trebalo da bude realizovano u decembru za slavu, a ukoliko ranije uspiju da se organizuju, biće i prije", priča sagovornik.

Otkako se Anastasija udala za sportistu, pjevačica je kompletno promijenila životne navike. Okrenula se odgoju sina prvijenca i posvetila vjeri i mirnom načinu života. Već izvjesno vrijeme nije davala intervjue za medije, a pitanje je da li će se u narednom periodu posvetiti povratku na muzičku scenu.

Izvor: Kurir / MONDO