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Anastasija i Gudelj napustili vilu od 6 miliona eura: Ovde sada žive sa sinom, luksuz na sve strane (Foto)

Anastasija i Gudelj napustili vilu od 6 miliona eura: Ovde sada žive sa sinom, luksuz na sve strane (Foto)

Autor Ana Živančević
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Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj započeli su novi život u Madridu, uživajući u luksuznom domu sa privatnim jezerom i zelenilom.

Anastasija i Gudelj napustili vilu od 6 miliona eura Izvor: Instagram printscreen

Anastasija Ražnatović i njen suprug, fudbaler Nemanja Gudelj, nedavno su promijenili adresu stanovanja i sa sinom Ilijanom započeli novo životno poglavlje u Madridu. Cecina ćerka sada je pokazala kako izgleda kraj u kojem žive, a pažnju su privukle luksuzne nekretnine, visoke ograde i kamere za video-nadzor.

Anastasija je sunčan dan iskoristila za šetnju španskom prijestonicom, a dio atmosfere podelila je sa svojim pratiocima na Instagramu. Na snimcima se mogu videti mirne ulice, zelenilo i uređene kuće ograđene visokim zidovima, koje pružaju privatnost svojim stanarima.

Uz kadrove iz novog okruženja, ćerka Svetlane Cece Ražnatović dodala je pesmu „Snow“ grupe Red Hot Chili Peppers, a po svemu što objavljuje na društvenim mrežama, čini se da joj život u Madridu i te kako prija.

Zbog Nemanjine karijere napustili Sevilju

Podsjetimo, Anastasija i Nemanja doneli su odluku o preseljenju nakon što je fudbaler potpisao jednogodišnji ugovor sa španskim Hetafeom. Tako su, posle života u Sevilji, sa naslednikom promijenili grad, a mlada mama sada se prilagođava novoj svakodnevici.

Iako su godinama bili vezani za Sevilju, gde se nalazi njihov porodični dom koji su platili šest miliona eura, poslovne obaveze odvele su Gudelja u Madrid, a supruga i sin krenuli su sa njim.

Privatno jezero i raskošno dvorište

Anastasija je nedavno pokazala i delić kuće u kojoj sada borave. Posebno je pažnju privuklo prostrano dvorište okruženo zelenilom, sa privatnim jezerom, koje njihovom novom domu daje gotovo idiličan izgled.

Cecina naslednica uživa u porodičnom životu, a otkako je postala majka, na društvenim mrežama povremeno deli trenutke sa suprugom i sinom Ilijanom, kojeg je rodila 15. jula ove godine.

Izvor: Kurir / MONDO

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Tagovi

Anastasija Ražnatović nemanja gudelj

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