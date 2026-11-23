U Torontu je u 77. godini preminuo Dudu Georgesku, najbolji napadač u istoriji crveno-bijelih iz Bukurešta. Igrač koji je u dresu Dinama dva puta bio prvi strijelac Evrope.

Izvor: Archive PL / Alamy / Profimedia

Tužne vijesti dolaze nam iz Toronta gdje je preminuo legendarni rumunski napadač Dudu Georgesku. Nekadašnji legendarni napadač Dinama iz Bukurešta i reprezentacije Rumunije preminuo je u svom domu u Kanadi gdje je živio nekoliko prethodnih decenija.

Tijelo nekadašnjeg čuvenog sportiste pronađeno je u stanu gdje je dugo živio, a pronašao ga je vlasnik agencije za nekretnine koji je taj stan izdavao Duduu Georgeskuu.

Ko je bio Dudu Georgesku?

Dudu Georgesku ponikao je u malom klubu Progresul, zatim je kratko igrao za željeznički klub ĆSM Rešita, a onda je 1973. godine došao u Dinamo i tu proveo deset godina. On je i dalje apsolutni rekorder rumunskog prvenstva sa nevjerovatna 252 postignuta gola u karijeri.

Sa Dinamom je osvojio četiri titule, bio je četiri puta najbolji strijelac rumunskog prvenstva, a dva puta je osvojio Zlatnu kopačku. Sa 33 gola je bio najbolji strijelac Evrope 1975. godine i dvije godine kasnije je sa 47 bio apsolutno prvi na listi. Jedan je od samo 12 fudbalera koji su Zlatnu kopačku osvojili dva puta.

Brojni evropski klubovi su željeli Dudua Georgeskua, a najuporniji su ipak bili klubovi van Evrope. Al Hilal je nudio basnoslovan novac, a Njujork Kosmos je htio da ga upari sa Peleom. Ipak, komunistički režim u Rumuniji je zabranio taj transfer i morao je da ostane u Rumuniji cijelu karijeru.

Za reprezentaciju je odigrao 40 mečeva i dao 21 gol, na kraju je čak i odlikovan. Poslije igračke karijere radio je kao trener od Rumunije i Moldavije do Saudijske Arabije. U Torontu je godinama vodio svoju fudbalsku školu.