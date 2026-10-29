"Peva mi volim te budalo mala": Maja Nikolić se udala u tajnosti, sad prvi put progovorila o novoj ljubavi

Maja Nikolić ne krije da prolazi kroz izuzetno srećan period i da osmeh ne skida sa lica.

Izvor: IG majanikolic_official

Pevačica Maja Nikolić prvi put je otvoreno progovorila o trećem braku sa ugostiteljem iz Beograda, otkrivši detalje njihovog zajedničkog života, ali i razloge zbog kojih svoju decu drži daleko od očiju javnosti.

Iako svog novog supruga vešto krije od medija, Maja Nikolić ne krije da prolazi kroz izuzetno srećan period i da osmeh ne skida sa lica.

"Živim pomoću trikova i vesela sam, srećna i raspoložena. Najviše volim da se odmaram u banji. To mi je najbolje odmaralište, ali volim i planine".

"Ljubav je svetinja, u to se ne dira"

Govoreći o bračnoj intimi i odluci da privatni život skloni od medijskog eksponiranja, pevačica je bila jasna:

"Ne bih mnogo pričala o intimi. Trepćem, smejem se i to je dovoljno. Ja sam srećna i ljubav me zaista ispunjava i čini me srećnom. Čuvam sve to za svoju dušu. Ljubav je svetinja, kao i vera. U svetinju se ne dira. Mnogo puta su moja deca zbog moje karijere bila dosta opterećena time. Nemam problem što se deca ostalih kolega eksponiraju, moja deca ne vole da budu deo javnosti".

Maja je ispričala kako provodi vreme sa suprugom, navodeći da joj je on velika podrška i da je redovno prati na nastupima i snimanjima:

"Ne smeta mu, taman posla. Vozi me na snimanja, stalno je na snimanjima sa mnom, prvi put sam u životu pronašla čoveka koji zna da peva i to je jedna vesela duša. Ne peva u falšu, peva nežno i mnogo mi prija da ga slušam. Najviše voli da mi peva 'Volim te, budalo mala, kad bi samo znala'. Ja sam ceo život nečiji lični slavuj, ceo život nekom pevam, pa sad i meni neko malo da peva".

Otkrila je i da su već na neki način snimili zajednički duet:

"On je u mojoj jednoj pesmi recitovao jedan deo, tako da mi imamo već duet. Ta pesma je odlična, ali je prošle godine nisu prihvatili na PZE".

Vidi opis "Peva mi volim te budalo mala": Maja Nikolić se udala u tajnosti, sad prvi put progovorila o novoj ljubavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: RTS/Sreenshot Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Na Evroviziju idem i u 94. godini"

Uprkos tome što prethodnih godina nije prošla na konkursu za Pesmu za Evroviziju, Maja poručuje da od te namere ne odustaje:

"Ja se svake godine prijavljujem i to ću raditi i dalje, a ako bog da, proći ću. Ako nemaju sluha, šta ja da radim. Ja sam uporna, valjda će mi dati da do moje neke 94. godine predstavljam Srbiju na Evroviziji".

Oštro o mlađim kolegama na estradi

Na kraju, pevačica se osvrnula na trenutno stanje na muzičkoj sceni i uputila oštru poruku publici:

"Pa jedino što imam da kažem je da ljudi malo obrate pažnju koga i šta slušaju. Zvezde su Čola, Brena, Maja Odžaklijevska, nemojmo da od dece pravimo zvezde jer nemaju pojma".

Vidi opis "Peva mi volim te budalo mala": Maja Nikolić se udala u tajnosti, sad prvi put progovorila o novoj ljubavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Printskrin / Youtube / AmiG Show Br. slika: 8 8 / 8

(Kurir/MONDO)