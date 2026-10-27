"Imala sam osjećaj da neću preživjeti": Kristina se bori za starateljstvo sa Kristijanom, otkrila kroz šta prolazi

Kristina Spalević govori o posljedicama raskida i kako deca više ne pominju oca, dok se suočava sa izazovima starateljstva.

Izvor: Pink printscreen

Iza Kristine Spalević je težak period, a sa bivšim partnerom Kristijanom Golubovićem trenutno vodi borbu za starateljstvo. Ona ga je optužila i za nasilje, a sada je istakla da je, iako djeluje jako, imala padove.

Kristina je na Instagramu podijelila citat: "Baš se dobro nosiš sa svim tim. A zapravo, u jednom trenutku emocionalni bol bio je toliko jak da sam imala osjećaj da neću preživjeti".

Podsjetimo, Kristina i Kristijan su imali zakazano ročište prije nekoliko dana na kojem se Golubović nije pojavio.

"Kratko, nije se pojavio Kristijan, njegova advokatica kaže, nije informisan. Informisana cijela Srbija, ali Kristijan nije. Tako da, odloženo je za drugi decembar. Naravno da me začudilo, u neku ruku mi je drago što je tako, mislim nije mi drago što se bespotrebno odugovlači proces, apsolutno samostalno vodim brigu o djeci, ne vidim razlog da se to rasteže", rekla je Kristina tada pa objasnila:

"On je bio u centru isto kao i ja, tako da nije mogao da ne zna. Drugi decembar nije daleko, nadam se iskreno ishodu, kakav treba da bude."

"Djeca ga više i ne pominju"

Podsjetimo, ona je nedavno rekla da djeca više oca i ne pominju pošto je prošlo dosta vremena otkako su ga poslednji put vidjeli.

"S obzirom na to da ih baš dugo nije vidio, oni ga više i ne pominju. Nisu zaboravili, ali kako smo se preselili, imaju i društvance kući, pa ni ne razmišljaju o tome. Ovo je prvi put u životu da im se ne ide u vrtić jer im je toliko lijepo kod kuće. Kad god se pojavi neka slika ili ga pomenu, traže da se podsjete, a ja se trudim da to iskuliram i uvijek im kažem da ih volim", rekla je.

Izvor: Blic / MONDO