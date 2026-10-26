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Kristina stigla na suđenje sa Kristijanom: Pojavila se sa advokaticom, a od njega nema ni traga ni glasa

Kristina stigla na suđenje sa Kristijanom: Pojavila se sa advokaticom, a od njega nema ni traga ni glasa

Autor Ana Živančević
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Kristina Spalević pojavila se na ročištu za starateljstvo, djelujući samouvjereno i raspoloženo ispred suda u Beogradu.

Kristina stigla na suđenje sa Kristijanom Izvor: Kurir TV

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević stigla je na ročište za starateljstvo koje vodi sa Kristijanom Golubovićem. Ispred zgrade Prvog osnovnog suda u Beogradu pojavila se u pratnji svoje advokatice.

Iako je riječ o osjetljivom i ozbiljnom procesu, Kristina Spalević je pred sudom djelovala izuzetno raspoloženo i osmijeh nije skidala sa lica. U jednom trenutku je pred objektivima čak i raširila ruke, vidno smirena i samouvjerena prije ulaska u sudnicu.

Za ovu priliku odabrala je klasično, strogo poslovno izdanje. Pojavila se u crnom sakou ispod kog je nosila crni pleteni komad i bijelu košulju sa istaknutom kragnom, crnim pantalonama i visokim crnim kožnim čizmama.

Cijelu kombinaciju upotpunila je dioptrijskim naočarima sa upečatljivim crnim okvirom.

Njena pravna zastupnica bila je u elegantnom crnom odijelu i salonkama, noseći u ruci žutu fasciklu sa pripremljenom dokumentacijom i sudskim spisima.

Njih dvije su se potom mirno uputile kroz glavni ulaz suda na zakazano ročište.

Izvor: Blic / MONDO

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Tagovi

kristina spalević kristijan golubović suđenje starateljstvo

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