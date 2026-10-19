Kristina Spalević kaže da radi od kuće, bavi se influensingom i snimanjem za Jutjub, uz brigu o djeci i domaćinstvu

Izvor: Instagram printscreen

Nekadašnja pjevačica i rijaliti učesnica Kristina Spalević, odselila se iz Beograda nakon raskida sa Kristijanom Golubovićem kojeg je prijavila policiji i koji je dobio zabranu prilaska.

Sada je otkrila da se Golubović ne javlja ni djeci ni njoj.

"Naravno. Ima zabranu prilaska i komunikacije, ali ne javlja se i ne pita za djecu. On se već duže vrijeme ne javlja, retko se javi eventualno, ali ništa".

Kristina je otkrila da je zbog cijele situacije odlučila da se sa djecom odseli iz Beograda i vrati u rodno mjesto.

"S obzirom na to da ih baš dugo, dugo nije vidio, ni ne pominju ga. Nisu ga zaboravili, kad god me pitaju i pomenu ga, nije mi svejedno, jer nije to normalan odnos pa ću ja sad da ga pozovem da dođe, a i dok sam mogla da uradim to, nije funkcionisalo. Ne pominju ga, otkako smo se preselili imaju društvo u komšiluku, pa negdje ne razmišljaju o tome. Ovo je prvi put da im se ne ide u vrtić, nikad im vrtić nije smetao, ali sada je to toliko lijepo da neće da idu. Imala sam situaciju pre dva ili tri dana, kada se pojavi njegova slika, oni pitaju, eto tako", rekla je Kristina i dodala:

"Sad sam se drugi put skućila, sad smo u kući, nismo više u stanu. Moji su sa nama, samo što je svako razdvojen spratovima, svako ima svoj mir i prostor za svoje stvari, a imam i pomoć. To me najviše raduje".

Vidi opis Morala da se odseli iz Beograda: Kristina Spalević otkrila kako živi nakon raskida s Kristijanom, evo od čega živi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/kristijan.krile_official Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: YouTube/Zadruga Official Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kurir TV Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: ATA Images Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram/kristina_spalevic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 7 / 7

(Telegraf, MONDO)