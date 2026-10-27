Svo bogatstvo Darka Lazića: Ima tri stana i dvije kuće, novi radovi u punoj snazi, a poznato i koliko zarađuje

Lazić u svom vlasništvu ima čak tri stana u Beogradu, dok u rodnom selu Brestač ima porodičnu kuću, pored koje je izgradio još jednu.

Izvor: Youtube printscreen/UZIVOTEKA IV

Darko Lazić, jedan od najpoznatijih pjevača na ovim prostorima, tokom dugogodišnje karijere snimio je brojne hitove i zaradio velike svote novca. Ipak, osim muzičkog uspeha, često je u centru pažnje i zbog svog privatnog života.

Jednom prilikom je gostovao u podkastu makedonskog voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13, gde je otvoreno govorio o poslovnom i privatnom životu. Tom prilikom otkrio je detalje o zaradi na nastupima, ali i o tome kako sa članovima svog tima dijeli bakšiš.

"To kada se podijeli na 15 pjevača i nekoliko muzičara, dođe na dve, tri hiljade eura. Međutim, kada se sve skupi na gomilu, bude 50.000, 60.000, 70.000 evra", priznao je Darko Lazić.

Kako je objasnio, ljudi koji gledaju snimke sa nastupa često imaju utisak da pjevači zarađuju ogromne svote novca, ne znajući da se bakšiš dijeli na više ljudi.

"Ljudi kada to gledaju na snimcima, misle: 'Pogledaj kako se on razbija od para...' Kamo sreće da je to sve moje", rekao je pjevač.

Darko je objasnio i kako funkcioniše podjela novca u njegovom timu, ističući da se sve dijeli ravnomerno. Otkrio je i koliki je njegov honorar, kao i na koji način dobija novac tokom proslave.

"U mom slučaju se sve dijeli ravnomjerno. Više ne nastupam na svadbama, kao što sam prije. Primjera radi, moj honorar je 10.000 eura. Fiksno mi isplaćuje tih mojih 10.000 tokom proslave kroz bakšiš. To se zove garancija", objasnio je Darko.

Izvor: Instagram/Screenshoot

Bogatstvo Darka Lazića

Lazić u svom vlasništvu ima čak tri stana u Beogradu, dok u rodnom selu Brestač ima porodičnu kuću, pored koje je izgradio još jednu. Ipak, radovi na toj drugoj kući još uvijek nisu u potpunosti završeni.

Iako posjeduje vrijedne nekretnine u glavnom gradu, Darko ističe da tamo ne vidi svoju budućnost.

Pogledajte kako izgleda unutrašnjost doma Darka Lazića:

"Obezbijeđen sam što se nekretnina tiče, imam ih nekoliko u Beogradu, ali tamo ne želim da živim. Dovoljno zarađujem otkako sam počeo da se bavim ovim poslom, tako da sam tu svoj čovjek", izjavio je Lazić, koji zbog posla često putuje i mijenja lokacije, ali ne krije da mu je rodno selo najdraže utočište.

"Meni je svuda lijepo, ali u Brestaču su mi porodica i dosta prijatelja, tako da sam često tamo. Dosta sam i u Novom Sadu, u Beogradu takođe zbog posla, ma svuda sam, ali kod kuće je najlepše", istakao je tada.

Ulaže u imanje u Vojvodini

Popularni folker odlučio je da u potpunosti transformiše svoje imanje u ravnici, te je pokrenuo opsežne građevinske radove. Pjevač je na svom Instagram profilu objavio kratke snimke koji jasno pokazuju da je njegovo prostrano dvorište postalo pravo veliko gradilište.

Pogledajte kako teku radovi na imanju Darka Lazića:

Vidi opis Svo bogatstvo Darka Lazića: Ima tri stana i dvije kuće, novi radovi u punoj snazi, a poznato i koliko zarađuje Darko Lazić imanje Vojvodina radovi Darko Lazić imanje Vojvodina radovi Darko Lazić imanje Vojvodina radovi Darko Lazić imanje Vojvodina radovi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Instagram printscreen / darkolazicofficial Br. slika: 4 4 / 4

Za ovu zahtjevnu akciju angažovao je tešku mehanizaciju, pa je tako snimio bager koji neumorno ravna i priprema zemlju za novo ruho.

Cio posjed već je ograđen masivnim betonskim zidom i modernom metalnom kapijom, čime je Lazić osigurao potpunu privatnost od radoznalih pogleda. U dvorište neprestano pristižu i kamioni kiperi koji dovoze i odvoze materijal, dok se u uglu već vide složene ploče spremne za popločavanje staza.

Dok radnici obavljaju zemljane radove, na imanju u Brestaču vlada prava radna atmosfera uz zvuke dobro poznatog hita Džeja Ramadanovskog "Ovaj život nije lak". Darko je uz stihove pjesme simbolično naglasio trud koji ulaže, a kasnije je kadrove zalaska sunca iznad poravnate parcele ispratio jesenjom melodijom.

Ogromna površina zemljišta otkriva da pjevač planira nešto zaista impresivno, bilo da je rijječ o raskošnom bazenu, ljetnjikovcu ili terenu. Iako još uvijek nije do kraja otkrio konačni plan, jasno je da folker na uređenju svoje vojvođanske oaze ne štedi ni novac ni energiju.