Tajson Fjuri otkriva u dokumentarcu da mu je dijagnostikovana šizofrenija i bipolarni poremećaj, govoreći o svojim borbama sa mentalnim zdravljem.

Izvor: (AP Photo/Chase Stevens)

Britanskibokserskišampion svijeta Tajson Fjuri (38) otkrio je u "Netfliksovom" dokumentarcu o sebi da su mu dijagnostikovani šizofrenija i bipolarni poremećaj.

Mediji prenose da je Tajson Fjuri to šokantno priznanje iznio u svom predstojećem filmu o sebi, prikladno nazvanom "Tajson Fjuri" ("Fury" - bes, srdžba), koji izlazi kasnije ovog mjeseca.

U dokumentarcu, Fjuri kaže da je dijagnozu dobio neposredno nakon što je postao svetski šampion u teškoj kategoriji posle pobjede nad Vladimirom Kličkom 2015. godine.

"Kralj cigana" takođe govori i o tome da mu je 2017. godine dijagnostikovan bipolarni poremećaj. Osvrćući se na obje dijagnoze, Tajson navodno u dokumentarcu kaže: "Riječi ne mogu da objasne tamu u kojoj sam se nalazio. Došao sam iz žive verzije dubina paklene vatre. I u nekim trenucima sam 100% mislio da ću završiti u tapaciranoj sobi sa zaključanim vratima, i to me je neviđeno plašilo."

Fjuri je dalje ispričao da se budio usred noći sa "parališućom anksioznošću" koju nije mogao da prevaziđe. Rekao je da je konačno otišao kod psihijatra iz Londona, koji mu je postavio niz pitanja na osnovu kojih se pokazalo da ima "depresiju, anksioznost i bipolarni poremećaj.“

Tajsonova supruga, Paris Fjuri, i njegov otac, Džon Fjuri, takođe u dokumentarcu govore o Tajsonovim problemima sa mentalnim zdravljem.