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Darko Lazić ulaže pravo bogatstvo u imanje u Vojvodini: aBgeri preoravaju dvorište, radovi u punom jeku

Darko Lazić ulaže pravo bogatstvo u imanje u Vojvodini: aBgeri preoravaju dvorište, radovi u punom jeku

Autor Marina Cvetković
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Imanje je ograđeno betonskim zidom i modernom kapijom za potpunu privatnost.

Darko Lazić ulaže pravo bogatstvo u imanje u Vojvodini Izvor: Instagram/darkolazicofficial

Popularni folker Darko Lazić odlučio je da u potpunosti transformiše svoje imanje u ravnici, te je pokrenuo opsežne građevinske radove. Pjevač je na svom Instagram profilu podelio kratke snimke koji jasno pokazuju da je njegovo prostrano dvorište postalo pravo veliko gradilište.

Za ovu zahtjevnu akciju angažovao je tešku mehanizaciju, pa je tako snimio bager koji neumorno ravna i priprema zemlju za novo ruho.

Cio posjed već je ograđen masivnim betonskim zidom i modernom metalnom kapijom, čime je Lazić osigurao potpunu privatnost od radoznalih pogleda. U dvorište neprestano pristižu i kamioni kiperi koji dovoze i odvoze materijal, dok se u uglu već vide složene ploče spremne za popločavanje staza.

"Ovaj život nije lak"

Dok radnici obavljaju zemljane radove, na imanju u Brestaču vlada prava radna atmosfera uz zvuke dobro poznatog hita Džeja Ramadanovskog "Ovaj život nije lak". Darko je uz stihove pjesme simbolično naglasio trud koji ulaže, a kasnije je kadrove zalaska sunca iznad poravnate parcele ispratio jesenjom melodijom.

Ogromna površina zemljišta otkriva da pjevač planira nešto zaista impresivno, bilo da je reč o raskošnom bazenu, ljetnjikovcu ili terenu. Iako još uvijek nije do kraja otkrio konačni plan, jasno je da folker na uređenju svoje vojvođanske oaze ne štedi ni novac ni energiju.

Evo kako izgleda Darkov i Kaćin dom:

"Žena utiče jako dobro na mene"

Darko je, inače, nedavno istakao da je svjestan da će mu ova godina biti teška, ali da je zarad porodice spreman na to.

- Supruga utiče jako dobro na mene, vodi računa o meni. Džabe trud, da ja to ne želim, ali lepo se osjećam i sviđa mi se to. Sazreo sam odavno, ali sam se malo pravio lud - rekao je i dodao:

- Krenuo sam posle godinu i po dana da treniram. Mnogo toga sam promijenio, o tome ću pričati u nekom narednom periodu. Godina će biti jako teška za mene i psihički i fizički, ali isplivaću zbog mog zdravlja i moje djece i cijele porodice. Vraćam se na starog Darka kakvog je narod volio, onog pravog Darka - rekao je pa zaključio:

- Sada kada vidim mlađe kolege kako žive, vidim svoje greške, posavetujem ih, ali ne slušaju. Kao: "Ti ćeš da mi pričaš?", ali sve je to život, dođe trenutak kada se opametiš i kažeš da je dosta.

(Blic / MONDO)   

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Tagovi

Darko Lazić vojvodina imanje

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