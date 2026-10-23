Darko podelio fotku sa mesta na kom je jedva ostao živ: Poslao potresnu poruku 8 godina nakon nesreće

Darko Lazić obeležio je osam godina od teške saobraćajne nesreće kod Pećinaca.

Izvor: Matija Popović / MONDO

Folk pevač Darko Lazić objavio je da je danas osam godina od dana kada je za dlaku izbegao najgori scenario u teškoj saobraćajnoj nesreći u blizini Pećinaca.

On je podelio fotografiju sa samog mesta na kom je njegov automobil sleteo sa kolovoza i isprevrtao se, uputivši emotivnu poruku:

- Danas je tačno osam godina od teške nesreće. Želim samo da kažem: "Hvala ti dragi Bože što si me sačuvao i što si mi dao mi snagu da preživim sve ovo".

Izvor: IG darkolazicofficial

Preko sto na sat i vožnja bez pojasa

Tog kobnog oktobra, pevač se nalazio za volanom i kretao se brzinom većom od 100 kilometara na čas. Iako je u javnosti bila priča da je zaspao za volanom, policijskim uviđajem pronađeni su jasni tragovi kočenja, što je potvrdilo da je folker pokušao da zaustavi vozilo pre nego što je sleteo u livadu i višestruko se isprevrtao. Tokom ovog udesa nije bio vezan sigurnosnim pojasom.

Ovako je izgledao još jedan Darkov udes:

Borba za život u bolnici

Ova nesreća ostavila je posledice po zdravlje popularnog pevača. U KBC Zemun lekari su se duže od mesec dana lavovski borili za njegov život.

Pevač je u pojedinim momentima bio u kritičnom stanju, izvađena mu je slezina i prošao je kroz niz teških operacija. Nakon izlaska iz bolnice, oporavak i propisane terapije nastavio je u banji u Mladenovcu.

Darko je mnogo puta pričao o nesreći koja se dogodila tog kobnog jutra, baš kao i o bolničkim danima. On je tada otkrio i da mu je snagu dodatno vratila tadašnja verenica koja mu je otkrila da je u drugom stanju.

23 dana proveo u komi

Pevač je inače tada proveo 23 dana u komi, a doktori su mu davali samo dva posto šanse da će preživeti.

Darko se seća noći koja je prethodila saobraćajnoj nesreći, u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" je istakao:

- Sećam se svega. Evo sada ću to da kažem prvi put javno, ja to veče nisam poštovao i voleo sebe i cenio svoj život. Ja sam radio tri dana, tri noći pre toga jako sam malo spavao ta tri dana, nisam kao što kažu bio pod supstancama, pod dejstvom alkohola, jesam, popio sam pet rakija, sećam se kao sada, kao juče, to nije količina alkohola, opet nije za volan, ali nije količina alkohola pod kojom ja ne mogu da imam kontrolu, a psihoaktivne supstance su navodno nađene, nisu nađene jer je nemoguće bilo, nemoguće je bilo tako da to ne podržavam. Ja kažem uvek, da je bilo psihoaktivnih supstanci, ja ne bih zaspao za volanom jer svi vrlo dobro znaju da to radi na nespavanje i da tu nema spavanja, da ne bih ni išao kući, kao prvo ne bih krenuo kući jer bi negde tri dana ostao, tako da od te priče, to sad javno mogu da poreknem da nije tako.

(pulsonline / MONDO)