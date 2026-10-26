Pjevačica Ana Nikolić se oglasila putem svog Tiktok naloga i najavila veliki povratak

Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial

Pjevačica Ana Nikolić najavila je veliki koncert u Beogradu putem svog Tik Tok profila i rekla kako svojim brojnim fanovima to duguje nakon duže medijske pauze.

Ana Nikolić obradovala je svoje brojne fanove putem svog Tik Tok naloga, gdje je emotivnom porukom najavila da se nakon duže medijske pauze vraća velikom solističkom koncertu u Beogradu.

Vidi opis "Hvala što ste bili uz mene, vidimo se u Areni": Pričali da Ana Nikolić napušta estradu, nova objava zatresla mreže Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / ananikolicofficial Br. slika: 7 7 / 7

Nakon perioda u kojem se rjeđe pojavljivala u javnosti i pravila pauzu kada su u pitanju nastupi većeg obima u prijestonici, pjevačica je riješila da obraduje publiku i stane na najveću scenu u zemlji.

"Dragi moji... Želim da vam se obratim. Toliko godina nisam napravila neki veći koncert u Beogradu. Mislim da je vrijeme! Posle toliko godina, dočekaćemo i to. Hvala svim mojim vernim fanovima za sve ove godine. Samo zbog vas ja sam tu! Zato, vidimo se u Areni! Vaša A.", napisala je na svom Tiktok profilu.

Pre 20 dana najavila povlačenje sa estrade?

Mediji su početkom mjeseca objavili da je Ana Nikolić navodno odlučila da okači mikrofon o klin i kaže zbogom pjevačkoj karijeri.

Nekada jedna od najtraženijih i najpopularnijih pjevačica na našoj estradi priprema svoj poslednji studijski album i oproštajnu koncertnu turneju na kojoj će se naći svi veći gradovi u našoj zemlji.

"Dugujem publici zaista jedan veliki koncert, možda i dva ili tri u Beogradu i velike koncerte po velikim gradovima. To će biti jedna velika turneja, koju ja sada pripremam s novim, sledećim albumom, vjerovatno i oproštajnim", započela je Ana.

"Nešto se ne vidim na sceni posle pedesete godine, da skačem po binama i padam. Što bi rekla moja baba: 'I valjaš se po kabinama.' Ali obično sama sebe demantujem ili me publika vrati. Nešto se desi, neki inat proradi u meni. Dignem ruke od svega, sve me nervira jer nije nešto kako želim. Ja ili radim nešto kako treba da se radi, ili neću nikako da radim. E, onda me neko toliko isprovocira, pa se ja vratim. Inadžija sam valjda", nastavila je pjevačica.