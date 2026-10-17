Jelena Karleuša je u emisiji "Magazin In" govorila o napadima i osudama, poručivši da onima koji napadaju nikada ne treba pokazati slabost.

Izvor: Pink printscreen

Javnosti je odavno poznato da je pop pevačica Jelena Karleuša jedna od ličnosti sa javne scene koja se nikad ne plaši da kaže šta misli, brani svoje stavove, a zbog svega toga često je bila meta osuda pojedinaca koji ne mogu da prihvate tuđu perspektivu.

Kao i uvijek, i sada je govorila o napadima kroz koje je prolazila, te gostujući u emisiji "Magazin In", Jelena je bez dlake na jeziku otkrila na koji način se nosi sa tim.

Vidi opis "Trajalo je jer sam trpjela": JK o suočavanju sa osudama, otkrila istinu o braku sa Tošićem Jelena Karleuša Magazin IN Jelena Karleuša Magazin IN Jelena Karleuša Magazin IN Jelena Karleuša Magazin IN Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 4 4 / 4

"Onima koji napadaju nikada ne treba pokazati slabost"

- Ne bih da nabrajam šta su meni sve skandirali, ali kao žena koja je mnogo puta bila napadana zbog svojih stavova i to baš u čoporu. Mislim da sam ja možda i žena koja može najbolje da opiše na taj način svoje emocije i borbu. Onima koji napadaju nikada ne treba pokazati slabost - rekla je Jelena i dodala:

"Te žene su najopasnije"

- Najteže prolaze lijepe žene sa stavom koje brane moćnog muškarca, jer kako su se usudile?! Te žene su najopasnije - smatra Jelena i dodaje:

- Balkanski muškarci ne žele dominantniju i uspješniju ženu od sebe, ta vremena se nisu promijenila - poručila je Jelena, a potom se osvrnula na bivše ljubavi.

"Brak je trajao zato što sam trpjela"

Govorila je i o braku sa Duškom Tošićem koji je, kako kaže, trajao 17 godina samo zato što je ona mnogo trpjela.

- Moj svaki muž je bio mlađi, ali sam i svakog trpjela. Svaki brak je trajao samo zato što sam ja trpjela, bez obzira. Sa Duškom je toliko trajao brak samo zato što sam ja trpjela - rekla je Karleuša iskreno u pomenutoj emisiji.

Podsetimo, oni su nedavno ćerkama proslavili gala rođendan: