Jelena Karleuša je u emisiji "Magazin In" govorila o napadima i osudama, poručivši da onima koji napadaju nikada ne treba pokazati slabost.
Javnosti je odavno poznato da je pop pevačica Jelena Karleuša jedna od ličnosti sa javne scene koja se nikad ne plaši da kaže šta misli, brani svoje stavove, a zbog svega toga često je bila meta osuda pojedinaca koji ne mogu da prihvate tuđu perspektivu.
Kao i uvijek, i sada je govorila o napadima kroz koje je prolazila, te gostujući u emisiji "Magazin In", Jelena je bez dlake na jeziku otkrila na koji način se nosi sa tim.
"Trajalo je jer sam trpjela": JK o suočavanju sa osudama, otkrila istinu o braku sa Tošićem
Jelena Karleuša Magazin IN
Jelena Karleuša Magazin IN
Jelena Karleuša Magazin IN
Jelena Karleuša Magazin IN
"Onima koji napadaju nikada ne treba pokazati slabost"
- Ne bih da nabrajam šta su meni sve skandirali, ali kao žena koja je mnogo puta bila napadana zbog svojih stavova i to baš u čoporu. Mislim da sam ja možda i žena koja može najbolje da opiše na taj način svoje emocije i borbu. Onima koji napadaju nikada ne treba pokazati slabost - rekla je Jelena i dodala:
"Te žene su najopasnije"
- Najteže prolaze lijepe žene sa stavom koje brane moćnog muškarca, jer kako su se usudile?! Te žene su najopasnije - smatra Jelena i dodaje:
- Balkanski muškarci ne žele dominantniju i uspješniju ženu od sebe, ta vremena se nisu promijenila - poručila je Jelena, a potom se osvrnula na bivše ljubavi.
"Brak je trajao zato što sam trpjela"
Govorila je i o braku sa Duškom Tošićem koji je, kako kaže, trajao 17 godina samo zato što je ona mnogo trpjela.
- Moj svaki muž je bio mlađi, ali sam i svakog trpjela. Svaki brak je trajao samo zato što sam ja trpjela, bez obzira. Sa Duškom je toliko trajao brak samo zato što sam ja trpjela - rekla je Karleuša iskreno u pomenutoj emisiji.
Podsetimo, oni su nedavno ćerkama proslavili gala rođendan:
"Trajalo je jer sam trpjela": JK o suočavanju sa osudama, otkrila istinu o braku sa Tošićem