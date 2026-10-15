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“Želim da u mene gleda neko kao Jelena u Aleksandra Vučića”: Karleuša objavila video, komentari pljušte! (Video)

“Želim da u mene gleda neko kao Jelena u Aleksandra Vučića”: Karleuša objavila video, komentari pljušte! (Video)

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Na videu se može primijetiti kako Jelena Karleuša vrlo pažljivo sluša Aleksandra Vučića kog gleda sa oduševljenjem.

Karleuša objavila video, komentari pljušte! Izvor: Printscreen

Jelena Karleuša gostovala je zajedno sa Aleksandrom Vučićem u emisiji "Magazin IN". Nedugo zatim na svom Tiktok profilu pjevačica je objavila isječak iz emisije. 

Izvor: Pink / screenshot

Na videu se može primijetiti kako Jelena vrlo pažljivo sluša Aleksandra kog gleda sa oduševljnjem. Uz video je stavila i muziku, a u opisu je istakla zaljubljeni smajli. 

Pogledajte

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Jelena Karleuša i Aleksandar Vučić
Izvor: TikTok
Izvor: TikTok

U opisu je kratko napisala: "Aww", ne krijući oduševljenje Vučićem. 

Video je brzo postao viralan, a komentari su se samo nizali:

"Želim da u mene gleda neko kao Jelena u Aleksandra Vučića", "Jelenin pogled govori više od hiljadu riječi", bili su samo neki od komentara podrške. 

Tagovi

Jelena Karleuša Aleksandar Vučić

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