“Želim da u mene gleda neko kao Jelena u Aleksandra Vučića”: Karleuša objavila video, komentari pljušte! (Video)

Na videu se može primijetiti kako Jelena Karleuša vrlo pažljivo sluša Aleksandra Vučića kog gleda sa oduševljenjem.

Izvor: Printscreen

Jelena Karleuša gostovala je zajedno sa Aleksandrom Vučićem u emisiji "Magazin IN". Nedugo zatim na svom Tiktok profilu pjevačica je objavila isječak iz emisije.

Izvor: Pink / screenshot

Na videu se može primijetiti kako Jelena vrlo pažljivo sluša Aleksandra kog gleda sa oduševljnjem. Uz video je stavila i muziku, a u opisu je istakla zaljubljeni smajli.

Pogledajte 00:28 Jelena Karleuša i Aleksandar Vučić Izvor: TikTok Izvor: TikTok

U opisu je kratko napisala: "Aww", ne krijući oduševljenje Vučićem.

Video je brzo postao viralan, a komentari su se samo nizali:

"Želim da u mene gleda neko kao Jelena u Aleksandra Vučića", "Jelenin pogled govori više od hiljadu riječi", bili su samo neki od komentara podrške.