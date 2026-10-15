“Želim da u mene gleda neko kao Jelena u Aleksandra Vučića”: Karleuša objavila video, komentari pljušte! (Video)

Na videu se može primijetiti kako Jelena Karleuša vrlo pažljivo sluša Aleksandra Vučića kog gleda sa oduševljenjem.
Jelena Karleuša gostovala je zajedno sa Aleksandrom Vučićem u emisiji "Magazin IN". Nedugo zatim na svom Tiktok profilu pjevačica je objavila isječak iz emisije.
Na videu se može primijetiti kako Jelena vrlo pažljivo sluša Aleksandra kog gleda sa oduševljnjem. Uz video je stavila i muziku, a u opisu je istakla zaljubljeni smajli.
U opisu je kratko napisala: "Aww", ne krijući oduševljenje Vučićem.
Video je brzo postao viralan, a komentari su se samo nizali:
"Želim da u mene gleda neko kao Jelena u Aleksandra Vučića", "Jelenin pogled govori više od hiljadu riječi", bili su samo neki od komentara podrške.